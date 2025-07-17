Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на угорське видання Telex.

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Чому українським військовим заборонили в'їзд?

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив українських військових у смерті 45-річного етнічного угорця Йожефа Шебештьєна, якого нібито до смерті побили під час мобілізації.

Відомо, що в'їзд до Угорщини заборонили:

начальнику управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковнику Віталію Ткаченку;



командувачу військ Оперативного командування "Захід" бригадному генералу Володимиру Шведюку;



голові Департаменту мобілізації Міністерства оборони полковнику Роману Юзвенку.

Хоча уряд Угорщини не надав доказів своїх звинувачень, він уже ініціював внесення трьох українських офіцерів до санкційного списку ЄС.

На рішення Угорщини відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Дипломат назвав такий крок "необґрунтованим та абсурдним".

Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини та не потерпимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право вжити належних заходів у відповідь,

– заявив глава МЗС.

Нагадаємо, угорські ЗМІ 10 липня поширили інформацію про нібито смерть їхнього громадянина після побиття у ТЦК на Закарпатті. Українське МЗС одразу відреагувало на цю заяву, назвавши її спотворенням реальності.

Речник міністерства Георгій Тихий заявив, що Будапешт уникає згадки головної причини мобілізації – російської агресії.