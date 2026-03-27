"Так сказали в ЦРУ": Трамп сделал заявление о гомосексуальности лидера Ирана
Американский президент Дональд Трамп заявил, что ЦРУ сказали ему о гомосексуальности нового верховного аятоллы Ирана Моджтабы Хаменеи. По мнению Трампа, это может иметь негативный отпечаток на перспективы иранского лидера в стране.
Об этом Дональд Трамп заявил во время интервью для Fox News.
Какую информацию ЦРУ предоставило Трампу о лидере Ирана?
Журналистка спросила у главы Белого дома, действительно ли ЦРУ сообщало ему, что аятолла-младший гей. Дональд Трамп подтвердил эту информацию.
Ну, они так говорили, но я не знаю, только ли они. Думаю, многие так говорят. Это плохо сказывается на его перспективах в этой стране,
– высказался президент США.
Вместе с тем, Трамп не уточнил, какие доказательства могут подтвердить эти утверждения американской разведки.
Важно уточнить, что гомосексуальность в Иране запрещена законом, ведь однополые отношения считаются нарушением исламских ценностей. Это наказывается по шариатскому праву страны.
Что известно о Моджтабе Хаменеи?
Как известно, после ликвидации Али Хаменеи новым верховным лидером страны избрали его сына – Моджтабу Хаменеи. При этом после избрания он не появляется на публике, что усиливает слухи о его возможной смерти или критическом состоянии после ранения.
Как пишет The Wall Street Journal, информационный вакуум иранские власти заполняют с помощью ИИ и фейковых материалов.
По данным The Sun, он мог потерять ногу и получить тяжелые поражения внутренних органов и находится в реанимации. Дональд Трамп также заявлял о его серьезном ранении.