"Так сказали в ЦРУ": Трамп сделал заявление о гомосексуальности лидера Ирана

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ЦРУ сказали ему о гомосексуальности нового верховного аятоллы Ирана Моджтабы Хаменеи. По мнению Трампа, это может иметь негативный отпечаток на перспективы иранского лидера в стране.

Об этом Дональд Трамп заявил во время интервью для Fox News.

Какую информацию ЦРУ предоставило Трампу о лидере Ирана?

Журналистка спросила у главы Белого дома, действительно ли ЦРУ сообщало ему, что аятолла-младший гей. Дональд Трамп подтвердил эту информацию.

Ну, они так говорили, но я не знаю, только ли они. Думаю, многие так говорят. Это плохо сказывается на его перспективах в этой стране,

– высказался президент США.

Вместе с тем, Трамп не уточнил, какие доказательства могут подтвердить эти утверждения американской разведки.

Важно уточнить, что гомосексуальность в Иране запрещена законом, ведь однополые отношения считаются нарушением исламских ценностей. Это наказывается по шариатскому праву страны.

Что известно о Моджтабе Хаменеи?