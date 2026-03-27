Про таке Дональд Трамп заявив під час інтерв'ю для Fox News.

Актуально Новий лідер Ірану зник з радарів: ЦРУ з'ясовує, чи живий Хаменеї та хто контролює владу

Яку інформацію ЦРУ надало Трампу про лідера Ірану?

Журналістка запитала в очільника Білого дому, чи справді ЦРУ повідомляло йому, що аятола-молодший гей. Дональд Трамп підтвердив цю інформацію.

Ну, вони так говорили, але я не знаю, чи тільки вони. Думаю, багато хто так говорить. Це погано позначається на його перспективах у цій країні,
– висловився президент США.

Разом з тим, Трамп не уточнив, які докази можуть підтвердити ці твердження американської розвідки.

Важливо уточнити, що гомосексуальність в Ірані заборонена законом, адже одностатеві стосунки вважаються порушенням ісламських цінностей. Це карається за шаріатським правом країни.

Що відомо про Моджтабу Хаменеї?

  • Як відомо, після ліквідації Алі Хаменеї новим верховним лідером країни обрали його сина – Моджтабу Хаменеї. При цьому після обрання він не з'являється на публіці, що посилює чутки про його можливу смерть або критичний стан після поранення.

  • Як пише The Wall Street Journal, інформаційний вакуум іранська влада заповнює за допомогою ШІ та фейкових матеріалів.

  • За даними The Sun, він міг втратити ногу та зазнати тяжких уражень внутрішніх органів і перебуває у реанімації. Дональд Трамп також заявляв про його серйозне поранення.