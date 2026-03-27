Про таке Дональд Трамп заявив під час інтерв'ю для Fox News.
Яку інформацію ЦРУ надало Трампу про лідера Ірану?
Журналістка запитала в очільника Білого дому, чи справді ЦРУ повідомляло йому, що аятола-молодший гей. Дональд Трамп підтвердив цю інформацію.
Ну, вони так говорили, але я не знаю, чи тільки вони. Думаю, багато хто так говорить. Це погано позначається на його перспективах у цій країні,
– висловився президент США.
Разом з тим, Трамп не уточнив, які докази можуть підтвердити ці твердження американської розвідки.
Важливо уточнити, що гомосексуальність в Ірані заборонена законом, адже одностатеві стосунки вважаються порушенням ісламських цінностей. Це карається за шаріатським правом країни.
Що відомо про Моджтабу Хаменеї?
Як відомо, після ліквідації Алі Хаменеї новим верховним лідером країни обрали його сина – Моджтабу Хаменеї. При цьому після обрання він не з'являється на публіці, що посилює чутки про його можливу смерть або критичний стан після поранення.
Як пише The Wall Street Journal, інформаційний вакуум іранська влада заповнює за допомогою ШІ та фейкових матеріалів.
За даними The Sun, він міг втратити ногу та зазнати тяжких уражень внутрішніх органів і перебуває у реанімації. Дональд Трамп також заявляв про його серйозне поранення.