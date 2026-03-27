Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Дивіться також Іншого виходу немає: яку наземну операцію може готувати США проти Ірану

Чи просив Іран про відтермінування ударів на 10 днів?

За даними посередників переговорів між США та Іраном, Тегеран не просив продовження відтермінування ударів по енергетиці на 10 днів.

Джерела переконані, що сторони не зможуть досягнути припинення вогню на Близькому Сході, оскільки вимоги, які висуває кожен учасник конфлікту є неприйнятними для іншого.

Іран не запитував 10-денну паузу в ударах по своїх енергооб'єктах і поки що не дав остаточної відповіді щодо плану із 15 пунктів про припинення війни,

– пише видання.

Важливо! 25 березня стало відомо, що Вашингтон відправив Тегерану 15-пунктний мирний план для припинення військової операції на Близькому Сході. Документ передбачає розблокування Ормузької протоки, скасування санкцій та отримання гарантій щодо ядерної та ракетної програми Ірану, і підтримки своїх посередників.

Що цьому передувало?