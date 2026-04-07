Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что украинцы до сих пор находятся в состоянии войны именно из-за европейцев. По его мнению, Европа не дает реализовать "миротворческие усилия" Дональда Трампа.

Такое заявление он сделал во время встречи с американским вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, передает Clash Report.

Как Орбан высказался о причинах продолжения войны в Украине?

Глава венгерского правительства считает, что в Европе якобы ведется так называемая "борьба за душу Запада". При этом, народ Венгрии имеет особые отношения с американцами.

Зато европейцев Орбан обвиняет в блокировании миротворческих усилий президента США Трампа.

Если бы европейцы не блокировали мирные усилия Трампа, в Украине давно воцарился бы мир,

– сказал Орбан.

Кстати, дипломатический визит Венса в Будапешт накануне выборов расценивается как явный жест поддержки Виктора Орбана. В СМИ отмечают, что это соответствует стратегии Дональда Трампа, направленной на поддержку идеологически близких правых лидеров в разных странах.

В то же время, позиции Орбана и его партии "Фидес" заметно ослабевают. Опросы свидетельствуют, что они отстают от партии "Тиса", которую возглавляет Петер Мадяр.

Какую позицию занимает Орбан перед выборами?