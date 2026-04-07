"Мир в Украине был бы давно": Орбан обвинил Европу в блокировании "миротворческих потуг" Трампа
- Венгерский премьер возложил ответственность за продление войны в Украине на европейцев.
- В то же время он комментировал "особые" отношения венгров и американцев.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что украинцы до сих пор находятся в состоянии войны именно из-за европейцев. По его мнению, Европа не дает реализовать "миротворческие усилия" Дональда Трампа.
Такое заявление он сделал во время встречи с американским вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, передает Clash Report.
Как Орбан высказался о причинах продолжения войны в Украине?
Глава венгерского правительства считает, что в Европе якобы ведется так называемая "борьба за душу Запада". При этом, народ Венгрии имеет особые отношения с американцами.
Зато европейцев Орбан обвиняет в блокировании миротворческих усилий президента США Трампа.
Если бы европейцы не блокировали мирные усилия Трампа, в Украине давно воцарился бы мир,
– сказал Орбан.
Кстати, дипломатический визит Венса в Будапешт накануне выборов расценивается как явный жест поддержки Виктора Орбана. В СМИ отмечают, что это соответствует стратегии Дональда Трампа, направленной на поддержку идеологически близких правых лидеров в разных странах.
В то же время, позиции Орбана и его партии "Фидес" заметно ослабевают. Опросы свидетельствуют, что они отстают от партии "Тиса", которую возглавляет Петер Мадяр.
Какую позицию занимает Орбан перед выборами?
Недавно словацкий премьер Роберт Фицо вместе с Виктором Орбаном выступили за отмену санкций против России и возобновление закупок российских энергоносителей.
Ранее же во время одного из телефонных разговоров Орбан заявил, что готов помогать Владимиру Путину в любых вопросах, в том числе в отношении Украины. В разговоре Орбан намекнул на характер отношений с Россией, вспомнив басню Эзопа о мыши и льве, подчеркнув готовность быть полезным.
Интересно, что на недавнем предвыборном митинге толпа восклицала: "Русские, домой".