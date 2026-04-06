"Пуповина" экономики Венгрии: Орбан проверил границу с Сербией после "диверсии"

В понедельник, 6 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на сербско-венгерскую границу. Визит состоялся на фоне сообщений о возможной диверсии.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Что известно о визите Орбана к границе с Сербией?

К границе венгерский лидер отправился вместе с министром иностранных дел страны Петером Сийярто.

Мы едем не туда, куда следует: нам надо было бы обливаться водой (речь идет о традиции Поливального понедельника на второй день после Пасхи – 24 Канал), но вместо этого мы отправляемся к сербско-венгерской границе, чтобы осмотреть там пункт входа газопровода,

– заявил Орбан.

По словам премьера, после вероятной диверсии 5 марта венгерский участок газопровода взяли под военную охрану, а военные уже начали патрулирование. Поэтому он отправился на место, чтобы лично проверить ситуацию.

Издание Telex пишет, что во время прямого эфира с границы Орбан вспомнил и Украину. Он заявил, что после блокирования транзита российского газа через Украину Венгрии удалось запустить этот газопровод и нарастить его пропускную способность.

Именно поэтому, говорит премьер, "хотя мы находимся под украинской газовой блокадой, мы все еще можем поставлять Венгрии газ и, соответственно, энергию".

Орбан отметил, что этот трубопровод является "пуповиной", однако если его перерезать – "венгерская экономика остановится".

Какие детали "диверсии" в Сербии известны?