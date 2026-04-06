"Пуповина" экономики Венгрии: Орбан проверил границу с Сербией после "диверсии"
- Премьер-министр Виктор Орбан отправился на сербско-венгерскую границу для проверки газопровода после сообщений о возможной диверсии.
- Орбан отметил, что "Турецкий поток" является критически важным для венгерской экономики, и его прекращение может остановить экономику страны.
В понедельник, 6 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на сербско-венгерскую границу. Визит состоялся на фоне сообщений о возможной диверсии.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Что известно о визите Орбана к границе с Сербией?
К границе венгерский лидер отправился вместе с министром иностранных дел страны Петером Сийярто.
Мы едем не туда, куда следует: нам надо было бы обливаться водой (речь идет о традиции Поливального понедельника на второй день после Пасхи – 24 Канал), но вместо этого мы отправляемся к сербско-венгерской границе, чтобы осмотреть там пункт входа газопровода,
– заявил Орбан.
По словам премьера, после вероятной диверсии 5 марта венгерский участок газопровода взяли под военную охрану, а военные уже начали патрулирование. Поэтому он отправился на место, чтобы лично проверить ситуацию.
Издание Telex пишет, что во время прямого эфира с границы Орбан вспомнил и Украину. Он заявил, что после блокирования транзита российского газа через Украину Венгрии удалось запустить этот газопровод и нарастить его пропускную способность.
Именно поэтому, говорит премьер, "хотя мы находимся под украинской газовой блокадой, мы все еще можем поставлять Венгрии газ и, соответственно, энергию".
Орбан отметил, что этот трубопровод является "пуповиной", однако если его перерезать – "венгерская экономика остановится".
Какие детали "диверсии" в Сербии известны?
5 марта в Сербии вблизи газопровода, который поставляет газ в Венгрию, обнаружили два пакета со взрывчаткой. Правоохранителям удалось предотвратить вероятную диверсию на критически важном объекте.
Впоследствии премьер Венгрии Виктор Орбан созвал Совет по национальной безопасности для оценки рисков и обсуждения дальнейших действий. Известно, что венгерская сторона подозревает причастность третьих государств, в частности Украины, или террористических групп. Впрочем, официального подтверждения этих предположений нет.
Лидер оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадьяр считает, что якобы диверсия на венгерско-сербской границе является инсценированной ситуацией, которая имеет целью сорвать выборы в Венгрии. Мадьяр обвинил в инциденте Виктора Орбана. Такого же мнения придерживается и оппозиционный журналист-расследователь Саболч Паньи. Он добавил, что попытка диверсии выглядит как "инсценированный спектакль" для отвлечения внимания от потенциального проигрыша Орбана на выборах.