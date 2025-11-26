Укр Рус
26 ноября, 20:30
2

В Москве ожидают визит Уиткоффа на следующей неделе

Сергей Попович
Основні тези
  • Специальный представитель президента США Стив Уиткофф может посетить Москву на следующей неделе для встречи с Владимиром Путиным.
  • Дмитрий Песков подтвердил планы визита и надежды на дальнейшие контакты с президентом США Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф может посетить Москву уже на следующей неделе. Он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Россия "ждет этого визита". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.

В Москве ждут визита Уиткоффа

По словам Пескова, в России "ждут такой визит" и рассчитывают на дальнейшие контакты с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Таким образом он фактически подтвердил информацию, которую ранее озвучил помощник Путина Юрий Ушаков.

Уиткофф обсудит обновленное соглашение в Москве

  • Трамп поручил Стиву Уиткоффу ехать в Москву для переговоров с Путиным.

  • В то же время президент США отправляет министра армии Дэна Дрисколла на встречу с украинской стороной.

  • Белый дом переживает, что Россия может отвергнуть обновленный мирный план, который стал более приемлемым для Киева.

  • Первоначальная версия плана была изменена, из нее исчезли ограничения для ВСУ и запрет членства в НАТО, но нет признаков, что Путин согласится на такое соглашение.