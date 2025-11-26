В Москве ожидают визит Уиткоффа на следующей неделе
- Специальный представитель президента США Стив Уиткофф может посетить Москву на следующей неделе для встречи с Владимиром Путиным.
- Дмитрий Песков подтвердил планы визита и надежды на дальнейшие контакты с президентом США Дональдом Трампом.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф может посетить Москву уже на следующей неделе. Он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.
Россия "ждет этого визита". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.
В Москве ждут визита Уиткоффа
По словам Пескова, в России "ждут такой визит" и рассчитывают на дальнейшие контакты с действующим президентом США Дональдом Трампом.
Таким образом он фактически подтвердил информацию, которую ранее озвучил помощник Путина Юрий Ушаков.
Уиткофф обсудит обновленное соглашение в Москве
Трамп поручил Стиву Уиткоффу ехать в Москву для переговоров с Путиным.
В то же время президент США отправляет министра армии Дэна Дрисколла на встречу с украинской стороной.
Белый дом переживает, что Россия может отвергнуть обновленный мирный план, который стал более приемлемым для Киева.
Первоначальная версия плана была изменена, из нее исчезли ограничения для ВСУ и запрет членства в НАТО, но нет признаков, что Путин согласится на такое соглашение.