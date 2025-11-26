Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф может посетить Москву уже на следующей неделе. Он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Россия "ждет этого визита". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.

В Москве ждут визита Уиткоффа

По словам Пескова, в России "ждут такой визит" и рассчитывают на дальнейшие контакты с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Таким образом он фактически подтвердил информацию, которую ранее озвучил помощник Путина Юрий Ушаков.

Уиткофф обсудит обновленное соглашение в Москве