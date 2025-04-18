Виткофф считает, что Украина может "меньше заботиться" о русскоязычных регионах

Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что Украина может "меньше заботиться" о части своих территорий, если там будет преобладать русскоязычное население. Он также предположил, что Россия может получить контроль над несколькими регионами, но не всеми.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как Уиткофф высказался о русскоязычных регионах

Уиткофф рассказал, что во время переговоров глава Кремля Владимир Путин "был зациклен" на получении "пять территорий" (вероятно, говорится о Крыме, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях). Он также высказал мнение, что Россия сможет получить контроль над отдельными регионами, но не над всеми.

Кроме того, американский чиновник отметил, что Украина могла бы "меньше заботиться о некоторых регионах, если они будут русскоязычными".

"Когда вы начинаете смотреть на эти пять регионов (...), если некоторые из них станут более русскоязычными, вы меньше об этом заботитесь?", – заявил Уиткофф.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение с Россией не может включать признание оккупированных территорий российскими. Он подчеркнул, что это "красные линии" для Украины.