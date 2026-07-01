Согласовывают планы: политтехнолог рассказал, зачем Лукашенко встретился с Си Цзиньпином

Самопровозглашенный президент Беларуси посетил Пекин, где встретился с китайским лидером. И Путин, и Лукашенко ездят в Китай, чтобы получать и согласовывать планы.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политтехнолог Юрий Подорожний, выразив сомнение в версии о том, что якобы Лукашенко отправился к Си Цзиньпину в поисках спасения от главы Кремля, который пытается вовлечь его в войну.

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Китай призывает к миру, но корень проблемы видит не в России

По словам политтехнолога, более вероятно, что белорусский диктатор, находясь с официальным визитом в Китае, согласовывал свои дальнейшие шаги, доводил до сведения Си Цзиньпина о том, что происходит и в Беларуси, и в России.

После визита Лукашенко китайская сторона заявила, что настаивает на прекращении огня, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров. Анализируя это заявление, политтехнолог отметил, что вряд ли российско-украинская война стала для Китая невыгодной. По его словам, в любом случае она играет ему на руку, а такое заявление он назвал очередным, подобные время от времени раздаются из Пекина.

И американская, и европейская, и украинская, а в первую очередь российская стороны истощаются в этой войне. Профит от этого получает Китай, который никоим образом физически не участвует в ней,

– отметил Подорожный.

Подробнее о визите Лукашенко к Си: смотрите в видео

Политтехнолог напомнил, что Китай неизменно заявляет о своей позиции, что он якобы за мир и все стороны должны прийти к мирному урегулированию, избавиться от корня проблемы. Однако, по словам Подорожнего, он видит его не в России, а в Украине: мол, Киев не соглашается с тем, что озвучивает Москва.

У Пекина, как подытожил политтехнолог, есть рычаги, с помощью которых он мог бы положить конец этой войне в течение месяца: прекратить поставки в Россию товаров двойного назначения и политическую поддержку Кремля. Однако пока что на это шаг не идет.