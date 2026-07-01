Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала объяснил, почему белорусский диктатор опасается возможных действий Путина. По его словам, Лукашенко ищет внешнюю опору, но российское влияние в Беларуси остается настолько глубоким, что полностью защищенным он себя чувствовать не может.

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Лукашенко ищет опору не только в Китае

Прямой угрозы со стороны Беларуси для Украины сейчас нет, но Путин не отказался от своих целей. Для Кремля "успешный исход" войны по-прежнему означает подчинение Украины: без НАТО, без сильной армии и без самостоятельного политического курса. В этой логике Беларусь остается для Москвы важным направлением, а Лукашенко – зависимым, но не полностью управляемым инструментом.

Давайте не будем забывать о Трампе. У Лукашенко есть еще один друг: есть приглашение, есть экономические интересы. Лукашенко реально страхуется,

– сказал Рыбачук.

Визит к Си Цзиньпину стал частью этой страховки. Лукашенко может не говорить прямо, что боится попытки смещения со стороны Путина, ведь у российского диктатора есть собственные отношения с Китаем. Но он способен преподносить это как риск для стабильности Беларуси, личных договоренностей и тех связей, которые уже выстроил с Пекином.

Си Цзиньпин принимает не каждого. В китайской дипломатии так просто не пойдешь на личную встречу. А Лукашенко делает это уже не в первый раз,

– отметил глава "Центра совместных действий".

Такие поездки дают Лукашенко возможность набирать политические очки и показывать, что у него есть прямой контакт с несколькими сильными игроками. Он пытается выступать почти в роли посредника в сложной ситуации, хотя настоящим тяжеловесом в мировой политике не является.

Отдельная проблема для него – Украина: в Киеве хорошо помнят роль Минска в начале полномасштабного вторжения, а встреча Зеленского с Тихановской стала для Лукашенко четким сигналом жесткой позиции.

Российское влияние в Беларуси остается сильным

Несмотря на попытки Лукашенко искать внешние гарантии, полностью обезопасить себя от России он вряд ли сможет. Если в Кремле действительно решат изменить конфигурацию власти в Минске, инструментов для этого хватит: российская агентура глубоко проникла в белорусские структуры, в частности среди военных и силовиков.

Лукашенко точно ищет страховку, чтобы его не сместили именно россияне. Но если Россия захочет это сделать, у нее есть тысяча и один способ,

– пояснил Рыбачук.

Белорусская система безопасности давно привязана к Москве, поэтому сам Лукашенко не выглядит человеком, способным полностью самостоятельно выстроить защиту от такого сценария. Он может обратиться к Китаю или США, но вряд ли Пекин или Вашингтон будут реально создавать для него систему безопасности внутри Беларуси.

Количество российских агентов в Беларуси на любом уровне, в частности среди военных, огромно. Лукашенко – не Сталин и не Путин, я не думаю, что он гений в построении системы безопасности,

– отметил глава "Центра совместных действий".

В то же время визит в Китай и возможные контакты с США затрудняют Путину использование белорусской карты. Лукашенко пытается показать, что Минск не является полностью беззащитным перед Москвой и располагает внешними каналами, которые могут сделать любое давление со стороны России более дорогостоящим в политическом плане.

Из-за этого Путину будет сложнее использовать Беларусь в качестве инструмента потенциальной эскалации против Украины. Риск не исчезает полностью, но пространство для прямого давления на Лукашенко сужается, ведь за ситуацией вокруг Минска теперь внимательнее следят не только в Киеве или Европе.

Рыбачук объяснил, почему Путину сложнее использовать Беларусь: смотрите видео