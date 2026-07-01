Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу пояснив, чому білоруський диктатор страхується від можливих дій Путіна. За його словами, Лукашенко шукає зовнішню опору, але російський вплив у Білорусі залишається настільки глибоким, що повністю захищеним він себе почувати не може.

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Лукашенко шукає опору не лише в Китаї

Прямої загрози з боку Білорусі для України зараз немає, але Путін не відмовився від своїх цілей. Для Кремля "успішний кінець" війни досі означає підпорядкування України: без НАТО, без сильного війська і без самостійного політичного курсу. У цій логіці Білорусь залишається для Москви важливим напрямком, а Лукашенко – залежним, але не повністю керованим інструментом.

Давайте не забувати про Трампа. У Лукашенка є ще один друг: є запрошення, є економічні інтереси. Лукашенко реально страхується,

– сказав Рибачук.

Візит до Сі Цзіньпіна став частиною цього страхування. Лукашенко може не говорити прямо, що боїться спроби зміщення з боку Путіна, бо російський диктатор має власні відносини з Китаєм. Але він здатен подавати це як ризик для стабільності Білорусі, особистих домовленостей і тих зв'язків, які вже вибудував із Пекіном.

Сі Цзіньпін не приймає кожного. У китайській дипломатії ти так просто не підеш на особисту зустріч. А Лукашенко робить це вже не вперше,

– зазначив голова "Центру спільних дій".

Такі поїздки дають Лукашенку можливість набирати політичні бали й показувати, що він має прямий контакт із кількома сильними гравцями. Він намагається виступати майже посередником у складній ситуації, хоча справжнім важковаговиком у світовій політиці не є.

Окрема проблема для нього – Україна: у Києві добре пам'ятають роль Мінська на початку повномасштабного вторгнення, а зустріч Зеленського з Тихановською стала для Лукашенка чітким сигналом жорсткої позиції.

Російський вплив у Білорусі залишається сильним

Попри спроби Лукашенка шукати зовнішні гарантії, повністю убезпечити себе від Росії він навряд чи може. Якщо в Кремлі справді вирішать міняти конфігурацію влади в Мінську, інструментів для цього вистачає: російська агентура глибоко присутня в білоруських структурах, зокрема серед військових і силовиків.

Лукашенко точно шукає страхування, щоб його не змістили саме росіяни. Але якщо Росія захоче це зробити, у неї є тисяча і один спосіб,

– пояснив Рибачук.

Білоруська система безпеки давно зав'язана на Москву, тому сам Лукашенко не виглядає людиною, яка здатна повністю самостійно вибудувати захист від такого сценарію. Він може апелювати до Китаю чи США, але навряд чи Пекін або Вашингтон реально створюватимуть для нього безпекову систему всередині Білорусі.

Кількість російських агентів у Білорусі на будь-якому рівні, зокрема серед військових, величезна. Лукашенко – не Сталін і не Путін, я не думаю, що він геній у вибудові системи безпеки,

– зазначив голова "Центру спільних дій".

Водночас китайський візит і можливі контакти зі США ускладнюють для Путіна використання білоруської карти. Лукашенко намагається показати, що Мінськ не є повністю беззахисним перед Москвою і має зовнішні канали, які можуть зробити будь-який тиск Росії дорожчим політично.

Через це Путіну буде складніше розігрувати Білорусь як інструмент потенційної ескалації проти України. Ризик не зникає повністю, але простір для прямого тиску на Лукашенка стає вужчим, адже за ситуацією навколо Мінська тепер уважніше стежать не лише в Києві чи Європі.

Рибачук пояснив, чому Путіну складніше розігрувати Білорусь: дивіться відео