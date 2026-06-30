Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що наразі нічого не свідчить про те, що росіяни підуть на припинення війни на теперішній лінії розмежування. В середовищі Путіна взагалі обговорюють різні "нестандартні" ідеї.

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До чого готується Путін?

За словами Жмайла, ЗМІ вже публікували різну інформацію, що ворог може піти навіть на мобілізацію кількох сотень тисяч населення. Також навіть лунали думки щодо скасування виборів до Держдуми, які мають відбутися восени 2026 року, адже це все-таки певний період політичної нестабільності.

Загалом росіяни мали значні плани на літню наступальну кампанію. Там ледь чи не планували захопити усю Донецьку область разом з Куп'янськом Харківської області. Зрештою все пішло зовсім невдало. Однак є ділянки, де у ворога є певні успіхи.

Що стосується Костянтинівки. Війна за неї триває фактично упродовж року. Ворог намагається руйнувати логістику від сусідньої Дружківки, залишаючи таким чином гарнізон у Костянтинівці без нормального забезпечення. В місті проводять контрдиверсійні заходи. На околицях і в місті зараз близько 120 – 140 російських загарбників. Це якраз наслідки їхнього річного просування з величезними втратами, коли склад штурмових підрозділів поповнювали кілька разів,

– сказав Жмайло.

Яка ситуація на фронті: дивіться відео 24 Каналу