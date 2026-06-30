Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сообщил 24 Каналу, что на данный момент ничто не указывает на то, что россияне пойдут на прекращение войны на нынешней линии разграничения. В окружении Путина вообще обсуждают различные "нестандартные" идеи.

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К чему готовится Путин?

По словам Жмайла, СМИ уже публиковали различную информацию о том, что враг может пойти даже на мобилизацию нескольких сотен тысяч населения. Также даже высказывались мнения об отмене выборов в Госдуму, которые должны состояться осенью 2026 года, ведь это все-таки определенный период политической нестабильности.

В целом у россиян были масштабные планы на летнюю наступательную кампанию. Там чуть ли не планировали захватить всю Донецкую область вместе с Купянском Харьковской области. В итоге все пошло совершенно неудачно. Однако есть участки, где у врага есть определенные успехи.

Что касается Константиновки. Война за нее продолжается фактически в течение года. Враг пытается разрушить логистику из соседней Дружковки, оставляя таким образом гарнизон в Константиновке без нормального снабжения. В городе проводятся контрдиверсионные мероприятия. На окраинах и в городе сейчас около 120–140 российских захватчиков. Это как раз последствия их годичного продвижения с огромными потерями, когда состав штурмовых подразделений пополняли несколько раз,

– сказал Жмайло.

Какова ситуация на фронте: смотрите видео 24 Канала