Таку думку в етері 24 Каналу озвучив політтехнолог Юрій Подорожній, висловивши сумнів щодо версії, що нібито Лукашенко поїхав до Сі Цзіньпіна шукати порятунку від очільника Кремля, який намагається на повну долучити його до війни.

Дивіться також Лукашенко страхується: не тільки Сі Цзіньпін може убезпечити його від Путіна

Китай закликає до миру, але корінь проблеми бачить не в Росії

Зі слів політтехнолога, ймовірніше, що білоруський диктатор, перебуваючи з офіційним візитом в Китаї, погоджував свої подальші кроки, ставив до відома Сі Цзіньпіна про те, що відбувається і в Білорусі, і в Росії.

Після відвідин Лукашенка китайська сторона заявила про те, що наполягає на припиненні вогню, аби Москва та Київ сіли за стіл переговорів. Аналізуючи таке висловлювання, політтехнолог зазначив, що навряд чи Китаю стала невигідною російсько-українська війна. З його слів, в будь-якому разі вона йому грає на користь, а таку заяву назвав черговою, подібні лунають від Пекіну час від часу.

І американська, і європейська, і українська, а першочергово російська сторони виснажуються в цій війні. Профіт від цього отримує Китай, який жодним чином фізично не бере участі в ній,

– зазначив Подорожній.

Детальніше про візит Лукашенка до Сі: дивіться у відео

Політтехнолог нагадав, що Китай незмінно заявляє про свою позицію, що він нібито за мир і всі сторони мають прийти до мирного врегулювання, позбутися кореня проблеми. Однак його він вбачає, зі слів Подорожнього, не в Росії, а в Україні, мовляв, Київ не погоджується на те, що озвучує Москва.

У Пекіна, як підсумував політтехнолог, є важелі, за допомогою яких він би міг закінчити цю війну протягом місяця: припинити постачання в Росію товарів подвійного призначення ы політичну підтримку Кремля. Проте наразі на такий крок не йде.