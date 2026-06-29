Політики обговорили економічну і технологічну співпрацю країн. Про це пишуть білоруські ЗМІ.

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Що відомо про візит Лукашенка до Китаю?

Під час відкритого спілкування Олександр Лукашенко визнав, що постійно інформую Сі Цзіньпіна щодо міжнародної ситуації. "Думаю, нам треба ці контакти продовжити і надалі", – додав політик.

Сі Цзіньпін своєю чергою поцікавився, чи Лукашенко прилетів до Пекіна прямо з Мінська.

Ні, я летів із Підмосков'я сюди. Ми вели переговори з президентом Путіним, а після цього я відлетів до Пекіна,

– сказав білоруський диктатор.

Також політики говорили про те, що "Китай і Білорусь – залізні друзі" та їхні відносини "переживають історичний пік".

Білоруські медіа зазначають, що візит до Китаю став першою країною у маршруті великого закордонного візиту Лукашенка до регіону Східної та Південно-Східної Азії.

Про що Лукашенко говорив з Путіним напередодні?

Як і підтвердив сам Лукашенко, перед поїздкою до Китаю він зустрівся з Володимиром Путіним. Цей візит викликав чимало подиву у ЗМІ.

По-перше, через тишу, якою він супроводжувався. Не було ані традиційних заяв для преси, ані спільних фото.

По-друге, про зустріч політиків стало відомо лише після того, як літак Лукашенко взяв курс на Росію.

По-третє, переговори президентів пройшли у закритому форматі у резиденції на Валдаї. У цьому місці глава Кремля рідко приймає іноземних лідерів.

По-четверте, переговори, які розпочалися 26 червня, продовжилися наступного дня.

Пізніше Путін визнав, що вони з Лукашенком обговорили нові погрози з боку Володимира Зеленського. Президент України пообіцяв знищити ретранслятори на території Білорусі, якщо вона їх не демонтує сама.

Наступного дня Лукашенко вимкнув ці ретранслятори.

Раніше у Києві попереджали про наслідки вступу Мінська у відкриту війну проти України.

Лукашенко своєю чергою запевняв, що агресії з боку Мінська не варто чекати. Він також визнав, що у разі вступу Білорусі у конфлікт, Україна ударить по основних об'єктах життєзабезпечення на її території.

На думку журналіста Віталія Портникова, Лукашенко міг приїхати до Путіна, аби обговорити подальшу роль Білорусі у війні проти України. На сьогодні Білорусь допомагає Росії обходити санкції, а її заводи забезпечують потреби російського війська. Якщо територія Білорусі буде використана для агресії проти України, та завдасть ударів у відповідь. І тоді під загрозою опинеться білоруська економіка, яку потребує Кремль.