Про це повідомили в "Агентство".

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Навіщо Лукашенко приїхав до резиденції Путіна?

Диктатори оприлюднили інформацію вже після зустрічі, коли Лукашенко, ймовірно, повернувся назад до Білорусі. Жодних публічних заяв не було, а точні деталі розголошувати президенти відмовились.

Сам візит відбувся наступного дня після того, як білоруський лідер публічно закликав посла Росії Бориса Гризлова не втягувати Мінськ у війну проти України.

У виданні зазначили, що несподіваність візиту – це місце зустрічі, тому що на Валдай Володимир Путін зазвичай не запрошує міжнародних лідерів.

За словами Дмитра Пєскова, сторони обговорили "порядок денний союзної держави", торговельно-економічну взаємодію та регіональну безпеку.

Коли ще Путін зустрічався із Лукашенком?

Володимир Путін і Олександр Лукашенко мали неформальну зустріч 1 серпня 2025 року. Диктатори, ймовірно, обговорювали спільні плани щодо розвитку російсько-української війни та яку позицію має зайняти Білорусь.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 13 березня 2025 року прибув до Кремля на зустріч із російським диктатором Владіміром Путіним. Вони обговорили не лише співпрацю між країнами, а й торкнулися теми війни в Україні.

Тоді Лукашенко зробив заяви про відсутність плану США щодо конфлікту в Україні та про Росію, яка має "великі козирі" у війні. Путін привітав Лукашенка із "переобранням" та відзначив рекордний товарообіг між країнами.