Об этом сообщили в "Агентстве".
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Зачем Лукашенко приехал в резиденцию Путина?
Диктаторы обнародовали информацию уже после встречи, когда Лукашенко, вероятно, вернулся в Беларусь. Никаких публичных заявлений не было, а точные детали раскрывать президенты отказались.
Сам визит состоялся на следующий день после того, как белорусский лидер публично призвал посла России Бориса Гризлова не втягивать Минск в войну против Украины.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В издании отметили, что неожиданностью визита стало место встречи, поскольку на Валдай Владимир Путин обычно не приглашает международных лидеров.
По словам Дмитрия Пескова, стороны обсудили "повестку дня союзного государства", торгово-экономическое взаимодействие и региональную безопасность.
Когда ещё Путин встречался с Лукашенко?
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу 1 августа 2025 года. Диктаторы, вероятно, обсуждали совместные планы по развитию российско-украинской войны и то, какую позицию должна занять Беларусь.
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта 2025 года прибыл в Кремль на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили не только сотрудничество между странами, но и затронули тему войны в Украине.
Тогда Лукашенко сделал заявления об отсутствии у США плана в отношении конфликта в Украине и о том, что у России есть "большие козыри" в этой войне. Путин поздравил Лукашенко с "переизбранием" и отметил рекордный товарооборот между странами.