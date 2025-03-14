Приехал не случайно: почему Лукашенко вдруг начал комментировать тему перемирия

Белорусский диктатор Александр Лукашенко рассказывает, что Россия имеет "большие козыри" в контексте урегулирования войны в Украине. Его специально вытащили именно сейчас.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Вадим Денисенко, отметив, что все это происходит накануне возможной очередной встречи между американцами и россиянами. Путин сейчас не хочет давать ответ относительно перемирия на 30 дней.

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Почему вытащили Лукашенко

Как отметил Денисенко, Путин будет максимально тянуть с ответом. Ему нужен был человек, что озвучит то, какой же ответ ожидать от российского диктатора. Для этого выбрали Лукашенко.

Путину нужно было, чтобы выступил тот, кого обязательно будет цитировать пресса. Ему было важно, чтобы этот человек был понятным для Китая. Поэтому они и срочно вызвали Лукашенко в Москву, чтобы он потом сделал вот такие заявления,

– сказал Денисенко.

Известно, что 13 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Он, конечно же, начал хвалить российского диктатора и подчеркивать, что Россия обладает значительными "козырями" на войне в Украине. А Соединенные Штаты не могут надавить на Россию по урегулированию войны.