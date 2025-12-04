Макрон едет договариваться с Си Цзиньпином: политолог предположил, какую аферу может провернуть Европа
- Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Китай для переговоров с Си Цзиньпином, возможно, чтобы обсудить соглашения между Европой и Китаем, не опираясь на США, предположил политолог.
- Максим Несвитайлов считает, что Европа могла бы заключить с Китаем соглашение, которое будет включать невмешательство в ситуацию с Тайванем, но остается вопрос, пойдет ли Запад на этот шаг.
Президент Франции Эммануэль Макрон будет находиться с визитом в Китае и встретится с Си Цзиньпином. Для Европы важно провести переговоры с Пекином, не опираясь на США.
Сейчас у европейцев есть возможность согласовать с КНР все моменты и обсудить собственную безопасность. Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов озвучил 24 Каналу мнение, что Европа – не враг Китая, поэтому они могут заключить соглашение.
Какое соглашение могут заключить Китай и Европа?
Максим Несвитайлов убежден, что Китай точно попытается захватить Тайвань. Есть два варианта развития событий: или военным путем, или договоренности с Западом. Это будет в ближайшие сроки, 2027 год – это крайняя точка, когда что-то должно разрешиться. Поэтому сейчас кто-то должен говорить от Европы.
Пекин проводит разговоры с США, однако не считает Дональда Трампа надежным партнером. В то же время есть возможность переговоров Европы с Китаем относительно моментов и реакций на потенциальный захват Тайваня, дальнейшего сотрудничества и так далее.
Для Европы, пожалуй, было бы лучшим моментом сейчас провести самостоятельную игру с переговорами с Китаем, не опираясь на США. Попробовать выторговать для себя безопасность. Потому что для КНР дестабилизация Европы выгодна только в контексте противостояния с США. То есть Европа для Пекина – не враг ни экономически, ни в военном плане,
– подчеркнул политолог.
По его словам, если бы Европа заключила соглашение с Пекином, например, о торговле, о том, что европейцы не будут вмешиваться в ситуацию с Тайванем, то могли бы сойтись на этом. Однако стоит вопрос, готов ли Запад пойти на такой шаг.
Визит Макрона в Китай: что известно?
Эммануэль Макрон будет находиться в Китае со среды по пятницу. Это его четвертый государственный визит в Китай с момента прихода к власти во Франции.
Отмечается, что Макрон будет призывать Си Цзиньпина повлиять на Россию для прекращения войны. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что они рассчитывают на Китай, чтобы он способствовал тому, чтобы Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня.