Макрон їде домовлятися із Сі Цзіньпіном: політолог припустив, яку аферу може провернути Європа

Президент Франції Еммануель Макрон перебуватиме з візитом у Китаї та зустрінеться із Сі Цзіньпіном. Для Європи важливо провести переговори з Пекіном, не спираючись на США.

Зараз у європейців є можливість погодити з КНР усі моменти та обговорити власну безпеку. Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов озвучив 24 Каналу думку, що Європа – не ворог Китаю, тому вони можуть укласти угоду.

Яку угоду можуть укласти Китай та Європа?

Максим Несвітайлов переконаний, що Китай точно спробує захопити Тайвань. Є два варіанти розвитку подій: або військовим шляхом, або домовленості із Заходом. Це буде у найближчі терміни, 2027 рік – це крайня точка, коли щось має розв'язатися. Тому зараз хтось має говорити від Європи.

Пекін проводить розмови зі США, однак не вважає Дональда Трампа надійним партнером. Водночас є можливість поговорів Європи з Китаєм щодо моментів та реакцій на потенційне захоплення Тайваню, подальшої співпраці і так далі.

Для Європи, мабуть, було б найкращим моментом зараз провести самостійну гру з перемовинами з Китаєм, не опираючись на США. Спробувати виторгувати для себе безпеку. Тому що для КНР дестабілізація Європи вигідна тільки у контексті протистояння зі США. Тобто Європа для Пекіна – не ворог ні економічно, ні у військовому плані,

– підкреслив політолог.

За його словами, якби Європа уклала угоду з Пекіном, наприклад, про торгівлю, про те, що європейці не будуть втручатися у ситуацію з Тайванем, то могли б зійтися на цьому. Однак стоїть питання, чи готовий Захід піти на такий крок.

Візит Макрона до Китаю: що відомо?