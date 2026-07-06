Первый за 17 лет: Макрон готовит исторический визит в Сирию после свержения Асада

Президент Франции Эммануэль Макрон готовится к возможному визиту в Сирию после смены власти в стране. Если поездка состоится, она станет первым визитом лидера западноевропейского государства в Дамаск после свержения режима Башара Асада.

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

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Что известно о возможном визите Макрона в Сирию?

По информации пресс-службы президента Сирии, Макрона будет сопровождать делегация, в состав которой войдут инвесторы и представители французского бизнеса. При этом конкретная дата возможного визита пока не объявлена.

Если поездка состоится, она станет первым визитом главы западноевропейского государства в Сирию после свержения режима Башара Асада в 2024 году. Последний раз президент Франции посещал страну в 2009 году, когда в Дамаск приезжал Николя Саркози. Это произошло еще до начала гражданской войны, разразившейся после подавления протестов в 2011 году.

После смены власти Сирия постепенно восстанавливает международные контакты. Новую администрацию возглавляет президент Ахмед аль-Шараа. Первым иностранным главой государства, посетившим Дамаск после его прихода к власти, стал эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Впоследствии в Сирию также приезжали председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Франция уже принимала президента Сирии Ахмеда аль-Шараа в Париже. Возможный визит Эммануэля Макрона в Дамаск может стать новым этапом в развитии отношений между двумя странами и свидетельствовать о постепенном восстановлении дипломатических контактов с новой сирийской властью.

Напомним, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил Сирию вместе с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В Дамаске он провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа по вопросам безопасности и экономического сотрудничества. Это был первый визит украинского президента в Сирию с 2002 года.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности, войну России против Украины и обмен военным опытом. Также стороны говорили о роли Украины в обеспечении продовольственной безопасности, восстановлении энергетической и инфраструктурной сфер Сирии и расширении двустороннего экономического сотрудничества.