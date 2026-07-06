Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на сирійське державне агентство SANA.

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Що відомо про можливий візит Макрона в Сирію?

За інформацією медіаофісу президента Сирії, Макрона супроводжуватиме делегація, до складу якої увійдуть інвестори та представники французького бізнесу. Водночас конкретну дату можливого візиту поки не оголошували.

Якщо поїздка відбудеться, вона стане першим візитом глави західноєвропейської держави до Сирії після повалення режиму Башара Асада у 2024 році. Востаннє президент Франції відвідував країну у 2009 році, коли до Дамаска приїздив Ніколя Саркозі. Це сталося ще до початку громадянської війни, яка спалахнула після придушення протестів у 2011 році.

Після зміни влади Сирія поступово відновлює міжнародні контакти. Нову адміністрацію очолює президент Ахмед аль-Шараа. Першим іноземним главою держави, який відвідав Дамаск після його приходу до влади, став емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані. Згодом до Сирії також приїздили президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Президент України Володимир Зеленський.

Раніше Франція вже приймала президента Сирії Ахмеда аль-Шараа в Парижі. Потенційний візит Еммануеля Макрона до Дамаска може стати новим етапом у розвитку відносин між двома країнами та свідчити про поступове відновлення дипломатичних контактів із новою сирійською владою.

Нагадаємо, 5 квітня президент України Володимир Зеленський відвідав Сирію разом із главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. У Дамаску він провів переговори з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа щодо безпеки та економічної співпраці. Це був перший візит українського президента до Сирії з 2002 року.

Сторони обговорили безпекову співпрацю, війну Росії проти України та обмін військовим досвідом. Також сторони говорили про роль України у забезпеченні продовольчої безпеки, відновлення енергетичної й інфраструктурної сфер Сирії та розширення двостороннього економічного співробітництва.