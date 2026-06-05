Показать влияние Китая и ядерку КНДР: Си Цзиньпин вскоре посетит Северную Корею

Лидер Китая Си Цзиньпин в ближайшие дни посетит Северную Корею, где встретится с Ким Чен Ыном. Этот визит станет первой зарубежной поездкой китайского лидера в этом году.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Смотрите также "Под угрозой 23 миллиона человек": интервью экс-советницы президента Тайваня о планах Си Цзиньпина на остров

Как сообщило в пятницу государственное информационное агентство "Xinhua", Си Цзиньпин впервые с 2019 года посетит Пхеньян 8 – 9 июня по приглашению Ким Чен Ына.

Визит происходит на фоне активизации дипломатической деятельности и одновременных сигналов Пхеньяна о дальнейшем развитии и демонстрации своего ядерного потенциала.

В материале говорится, что после масштабных саммитов с Трампом и Путиным в предыдущем месяце этот визит позволяет Си показать Китай как одного из немногих глобальных игроков, который способен взаимодействовать со всеми сторонами в условиях глобального раскола.

Встреча с лидером КНДР также подчеркивает влияние Пекина на северокорейский режим, несмотря на его ограниченность.

Визит Си в КНДР происходит после того, как Ким Чен Ын посетил военный парад в Пекине в сентябре 2025 года. Также известно, что Пекин и Пхеньян, которые имеют давние союзнические отношения, недавно сделали шаги для их укрепления, восстановив транспортное сообщение между столицами.

Отметим, что сейчас Северная Корея значительно ускорила свою ядерную программу, а после начала российского вторжения в Украину в 2022 году значительно углубила свои военные связи с Москвой.

Последний раз визит Си в КНДР состоялся в 2019 году. Тогда лидер Китая призвал Ким Чен Ына двигаться вперед в переговорах с США по ядерной программе, подчеркивая ожидания международного сообщества.

Однако даже три саммита Трампа с Кимом не смогли изменить позицию Пхеньяна по развитию ядерной программы.