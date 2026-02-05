Тайный визит в Москву: о чем общался советник Макрона с российскими чиновниками
- Эммануэль Бонн, дипломатический советник Макрона, посетил Москву для встречи с Юрием Ушаковым, помощником Путина, обсуждая важные вопросы, включая ситуацию в Украине.
- Администрация Макрона заявила, что все контакты были прозрачными и координировались с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, тогда как европейские лидеры выразили недовольство отсутствием их участия в переговорах, инициированных США.
Во вторник, 3 февраля, высший дипломатический советник Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву. Там он встретился с Юрием Ушаковым, старшим помощником Владимира Путина.
Об этом изданию Reuters сообщили два дипломатических источника.
С какой целью представитель Макрона посетил Москву?
Один из осведомленных источников сообщил, что Эммануэль Бонн, который с 2019 года возглавляет дипломатическое направление в администрации Макрона, проводил встречи с представителями Кремля.
Деталей встречи не раскрывают, впрочем говорилось об обсуждении важных вопросов, в частности ситуации в Украине.
Администрация президента Франции не стала ни подтверждать, ни опровергать встречи в России, однако отметила, что все контакты происходили на техническом уровне, прозрачно и в координации с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Дипломатические источники утверждают, что союзники были предупреждены, а Бонн имел переговоры с помощником Путина Юрием Ушаковым.
Еще раньше, в декабре 2025, Макрон заявлял, что европейцы должны возобновить прямые переговоры с Путиным, если усилия США потерпят неудачу.
В то же время авторы издания отмечают, что европейские лидеры недовольны тем, что их не привлекли к мирным переговорам, инициированных США. По их словам, они вынуждены поддерживать позицию Украины без прямого участия в переговорах.
Во вторник, 3 февраля, Макрон сообщил, что работа над восстановлением диалога с Россией продолжается, добавив, что это происходит в консультации с Киевом.
Это готовится, поэтому сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне. Важно, чтобы европейцы восстановили собственные каналы обсуждения,
– уточнил он.
Украина продолжает дипломатическую работу с Россией и США: что известно?
4 февраля в Эмиратах состоялся второй раунд дипломатических переговоров между Украиной, Россией и США. Ожидается, что встречи будут и 5 февраля.
Глава украинской делегации Рустем Умеров отметил, что после трехсторонней встречи в Абу-Даби переговорный процесс 4 февраля продолжился в формате работы в группах.
В МИД ОАЭ отметили, что начало второго раунда отражает неизменную приверженность сторон дипломатическому процессу, и выразили надежду, что эта встреча будет опираться на результаты первого раунда и способствовать продвижению взаимопонимания между сторонами конфликта.
Президент Владимир Зеленский отметил, что есть прогресс в вопросе обмена пленными. Также он отдельно отметил, что Украина готова завершать войну. Но и Россия должна быть готова к этому. А международные партнеры должны закрепить все гарантиями безопасности.