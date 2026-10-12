Виткофф и Кушнер не поедут в Москву без одобрения Украиной "нового предложения", – Axios

Специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отложили визит в Москву. Этому помешало отсутствие согласованной позиции Украины и Евросоюза в отношении "нового согласованного предложения".

Визит перенесли на фоне противоречивых заявлений о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. Об этом сообщил Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Почему спецпредставители Трампа не едут в Москву

Новые даты визита американской делегации в Россию не будут согласовываться до выяснения позиции Украины и ее партнеров. Переговорщики стремятся убедиться, что украинская и европейские стороны готовы согласиться на "новое согласованное предложение" для российского диктатора Владимира Путина.

Ранее предполагалось, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут прибыть в Москву в течение ближайших двух недель. Однако конкретная дата визита оставалась неизвестной.

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Споры вокруг энергетического перемирия

Перенос визита произошел после того, как президент США Дональд Трамп 11 октября заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. Американский лидер утверждал, что прекращение ударов по инфраструктуре начинается немедленно по соглашению обеих сторон.

Представитель Белого дома пояснил изданию Axios, что заявление касалось возможного соглашения о прекращении атак на нефтеперерабатывающие заводы. В случае успеха этого этапа следующим шагом должен стать отказ от ударов по электростанциям и энергосетям.

Издание Financial Times со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что у Киева не было информации об объявленной сделке. Журналист Axios Барак Равид также подтвердил, что для Владимира Зеленского это заявление стало неожиданностью.

Скептицизм относительно реальности договоренностей подкрепляется действиями России на поле боя. Незадолго до публикации Трампа российские войска провели атаку на энергообъект в Киеве, что привело к отключениям света в нескольких районах. А после заявления агрессор нанес удар по ТЭЦ в Харькове.