Об этом он заявил в комментарии для Axios.

Какова была реакция Зеленского на перемирие?

Зеленский заявил, что такая договоренность стала для него неожиданностью.

Это было для меня новостью, но если россияне согласятся на прекращение огня в энергетике, Украина согласится,

– сказал Зеленский.

По информации Financial Times, на момент публикации украинская сторона не располагала сведениями об объявленном Трампом перемирии.

"Только что наши ремонтные бригады восстанавливают электро- и водоснабжение в Киеве после российских ударов, произошедших несколько минут назад. Никто не слышал об этом [перемирии]", – сообщил изданию высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому.

Напомним, 11 октября Дональд Трамп объявил о "начале энергетического перемирия" между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны якобы согласились прекратить удары по энергетическим объектам друг друга.

"С этого момента в войне между Россией и Украиной действует "энергетическое перемирие". Обе стороны согласились. Не нарушайте его!" – заявил президент США.

А Владимир Зеленский заявил о готовность провести президентские выборы, однако для этого необходимо полное прекращение огня на два месяца. Он подчеркнул, что решение о выборах является исключительно делом украинского народа, а Украина готова уважать любой выбор граждан.

В то же время президент отметил, что во время войны организовать голосование сложно из-за рисков для безопасности и конституционных ограничений. По его словам, прежде всего необходимо создать безопасные условия, чтобы украинцы могли проголосовать.