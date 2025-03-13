Спецпредставитель Уиткофф ведет серьезные разговоры в Москве, – Трамп
- Спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф ведет серьезные разговоры в Москве с российскими властями, сказал президент США.
- Донадьд Трамп выразил надежду на прекращение огня в Украине и готовность обсуждать это с Путиным.
Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф уже в Москве. Он ведет серьезные разговоры с представителями российских властей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время пресс-конференции в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
К теме Вопрос земли и "большой электростанции" включен в переговоры с россиянами, – Трамп
Что сказал Трамп о визите Уиткоффа в Москву
Президент США сказал журналистам, что его спецпосланник ведет серьезные дискуссии в России. Как ожидается, вскоре Стив Уиткофф встретится с главой России Владимиром Путиным.
Также Дональд Трамп повторил, что хотел бы видеть стремление к прекращению огня в Украине со стороны Москвы.
Надеюсь, что Россия сделает правильные вещи,
– сказал он.
Трамп также высказался о выступлении Путина на его совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко в четверг. Глава Белого дома сказал, что российский лидер сделал "многообещающее заявление", которое, впрочем, "не было полным".
Отдельно Дональд Трамп повторил, что готов обсуждать с Путиным предложение о прекращении огня.
Президент США также не стал прибегать к своей привычной резкой критике НАТО и похвалил генсека Марка Рютте за его роль и "фантастическую работу".
К слову, ранее Владимир Путин решил оценить действия Дональда Трампа по Украине, сказав, что "эта деятельность направлена на достижение благородной миссии". Кроме этого, Путин заявил, якобы готов прекратить боевые действия в Украине.