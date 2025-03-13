Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время пресс-конференции в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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Что сказал Трамп о визите Уиткоффа в Москву

Президент США сказал журналистам, что его спецпосланник ведет серьезные дискуссии в России. Как ожидается, вскоре Стив Уиткофф встретится с главой России Владимиром Путиным.

Также Дональд Трамп повторил, что хотел бы видеть стремление к прекращению огня в Украине со стороны Москвы.

Надеюсь, что Россия сделает правильные вещи,

– сказал он.

Трамп также высказался о выступлении Путина на его совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко в четверг. Глава Белого дома сказал, что российский лидер сделал "многообещающее заявление", которое, впрочем, "не было полным".

Отдельно Дональд Трамп повторил, что готов обсуждать с Путиным предложение о прекращении огня.

Президент США также не стал прибегать к своей привычной резкой критике НАТО и похвалил генсека Марка Рютте за его роль и "фантастическую работу".

К слову, ранее Владимир Путин решил оценить действия Дональда Трампа по Украине, сказав, что "эта деятельность направлена на достижение благородной миссии". Кроме этого, Путин заявил, якобы готов прекратить боевые действия в Украине.