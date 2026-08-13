Трамп хочет положить конец войне, – республиканец рассказал, с чем Виткофф отправится в Россию

Спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют визит в Россию. Именно там они могут выдвинуть определенные условия для Владимира Путина от имени Дональда Трампа.

Об этом для 24 Канала рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус, отметив, что этот визит может даже стать опасным для России, если она откажется от своих требований. Ведь, несмотря на войну на Ближнем Востоке, американский президент пытается положить конец российско-украинской войне.

Виткофф едет в Россию

Член Республиканской партии предположил, что Виткофф и Кушнер привезут в Кремль ультиматум от Трампа.

Трамп хочет закончить войну. Вместе с Зеленским они договорились, что война должна закончиться замораживанием линии фронта. Вот что нужно сегодня: не стреляет ни Украина, ни Путин. Для этого они едут в Москву,

– подчеркнул он.

Пинкус объяснил, почему переговорщики Трампа едут в Москву: смотрите видео

В то же время Джей Ди Венс не звонит Путину, а звонит Зеленскому и требует, чтобы именно Украина прекратила свои атаки по России и по танкерам, которые заходят в российские порты. Вероятно, это связано с тем, что это ударяет по казахской нефти, которая экспортируется. Казахстан является партнером, и это сказывается на мировых ценах на нефть.

По мнению Пинкуса, это не угрожает сотрудничеству Украины и США – наша страна получит лицензии на производство ракет-перехватчиков, а Вашингтон – украинские антидроновые системы.

"Но, кроме того, он пытается – и он следует словам и указаниям Трампа – добиться, чтобы Путин пошел навстречу и прекратил обстреливать Украину. Возможно, это станет известно после возвращения Виткоффа из Москвы. В целом окружение Трампа общается с Путиным. Эти каналы существуют, но важно другое: с чем Виткофф вернется из Москвы. Это станет последней точкой в отношениях Трампа с Путиным, думаю я", – подытожил член Республиканской партии.

Интересно, что Виткофф и Кушнер также могут посетить Киев, именно во время мероприятий, посвященных 35-й годовщине Независимости Украины. Этим летом они уже проводили телефонный разговор с Владимиром Зеленским.