Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 28 июля 2026 года.

Что известно о предстоящем визите Виткоффа и Кушнера?

Владимир Зеленский 28 июля встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить укрепление украинской противовоздушной обороны и дипломатические усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

После встречи Зеленский заявил, что переговоры прошли "хорошо". По его словам, стороны обсудили предоставление Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, а также шаги по активизации дипломатического процесса.

В то же время газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи, сообщила, что специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и бывший старший советник президента США Джаред Кушнер согласились впервые посетить Киев в рамках усилий по прекращению войны.

Американская политическая активистка Лора Лумер, ссылаясь на источник в Белом доме, заявила, что Виткофф и Кушнер могут прибыть в Киев в течение следующих двух недель – то есть до 11 августа.

Стоит также отметить, что с начала президентства Дональда Трампа в январе 2025 года Виткофф и Кушнер уже неоднократно посещали Москву.

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Виткоффом и Кушнером. По словам источников, в ходе диалога стороны могли прийти к новым идеям о том, как возобновить дипломатические отношения. В то же время о других подробностях содержания переговоров пока не сообщалось.