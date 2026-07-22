Об этом сообщает 24 Канал.
Что обсудили стороны?
Сначала о разговоре президента Зеленского со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером сообщил журналист Axios Барак Равид. По данным его источников, в ходе беседы стороны обсудили идеи о возобновлении дипломатических усилий по прекращению войны.
Впоследствии информацию о разговоре журналистам подтвердил советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин. Около 19:22 переговоры только что завершились.
О других подробностях содержания переговоров пока не сообщалось.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp