Про це повідомляє 24 Канал.
Що обговорили сторони?
Спершу про розмову президента Зеленського зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером повідомив журналіст Axios Барак Равід. За даними його джерел, у ході бесіди сторони обговорили ідеї щодо відновлення дипломатичних зусиль задля припинення війни.
Згодом інформацію про розмову журналістам підтвердив радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин. Близько 19:22 переговори тільки-но завершились.
Про інші подробиці щодо змісту переговорів наразі не повідомлялось.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Нагадаємо, джерела Суспільного у дипломатичних колах повідомили, що Зеленський розглядає можливість дипломатичного візиту до США у липні. Там в нього передбачена участь у похороні сенатора Ліндсі Грема та зустріч із президентом США Трампом.