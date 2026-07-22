Про це повідомляє 24 Канал.

Що обговорили сторони?

Спершу про розмову президента Зеленського зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером повідомив журналіст Axios Барак Равід. За даними його джерел, у ході бесіди сторони обговорили ідеї щодо відновлення дипломатичних зусиль задля припинення війни.

Згодом інформацію про розмову журналістам підтвердив радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин. Близько 19:22 переговори тільки-но завершились.

Про інші подробиці щодо змісту переговорів наразі не повідомлялось.

Нагадаємо, джерела Суспільного у дипломатичних колах повідомили, що Зеленський розглядає можливість дипломатичного візиту до США у липні. Там в нього передбачена участь у похороні сенатора Ліндсі Грема та зустріч із президентом США Трампом.