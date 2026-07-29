Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 28 липня 2026.

Що відомо про майбутній візит Віткоффа і Кушнера?

Володимир Зеленський 28 липня зустрівся у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити посилення української протиповітряної оборони та дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення війни Росії проти України.

Після зустрічі Зеленський заявив, що переговори були "хорошими". За його словами, сторони обговорили надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot, а також кроки для активізації дипломатичного процесу.

Водночас газета Financial Times із посиланням на джерело, обізнане з перебігом зустрічі, повідомила, що спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і колишній старший радник президента США Джаред Кушнер погодилися вперше відвідати Київ у межах зусиль із припинення війни.

Американська політична активістка Лора Лумер, посилаючись на джерело в Білому домі, заявила, що Віткофф і Кушнер можуть прибути до Києва протягом наступних двох тижнів – тобто до 11 серпня.

Варто також зазначити, що від початку президентства Дональда Трампа у січні 2025 року Віткофф і Кушнер уже неодноразово відвідували Москву.

Нагадаємо, 22 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Віткоффом і Кушнером. За словами джерел, в ході діалогу сторони могли дійти нових ідей, як перезапустити дипломатію. Водночас про інші подробиці щодо змісту переговорів наразі не повідомлялось.