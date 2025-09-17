Американский президент Дональд Трамп прибыл в Лондон, где его уже торжественно встретили. Такой прием должен не только подчеркнуть союз США и Великобритании, но и склонить лидера США к большей поддержке Украины.

В частности, это касается увеличения поддержки Киева в вопросе войны России против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Одна из самых печальных вещей, которые когда-либо видел, – принц Гарри о приезде в Украину

Чем важен визит Трампа в Лондон?

По данным издания, Дональда Трампа и первую леди Меланию будут приветствовать в королевском дворе с высокой пышностью для создания основы для премьер-министра Кира Стармера и короля Чарльза.

Прежде всего это касается попытки убедить Трампа усилить давление на Владимира Путина. Отмечают, что хотя официально такие разговоры не предусмотрены в рамках визита, однако они могут состояться за кулисами.

В комментарии изданию высокопоставленный британский чиновник рассказал, что король "очень хорошо знаком" с деталями переговоров по окончанию войны в Украине и лично знаком с Владимиром Зеленским.

Это дает премьеру инструмент, которого не хватает многим европейским лидерам: сочувствующего монарха, который тихо, но последовательно демонстрирует поддержку Киеву – и готов сделать свой вклад, чтобы уменьшить скепсис США по этому делу,

– говорится в статье.

Более того, преимуществом является то, что Дональд Трамп уважает и имеет приверженность к королевской семье. По словам бывшего высокопоставленного британского дипломата, времени для разговоров у них будет достаточно.

Известно, что президент останется на ночь в Виндзорском замке, где для него устроят процессию каретами через имение и обед в парадном зале перед государственным банкетом в белых галстуках, который является главным событием.

Кроме того, предполагают, что король скорее всего может вспомнить об Украине в своей речи во время государственного банкета. Напоминают, что так было во время недавнего визита президента Франции Эммануэля Макрона.

В то же время ключевым вопросом остается то, удастся ли ему повлиять на Дональда Трампа. Известно, что его будут сопровождать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф.

Издание пишет, что их присутствие может позволить повлиять и на самих дипломатов, поскольку во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Британию летом и Рубио, и Вэнс стали более восприимчивыми к Киеву.

Впрочем, по мнению некоторых экспертов, склонение Дональда Трампа к более решительной поддержке Украины остается крайне трудной задачей. Пишут, что хоть он и стал более скептичен к Путину, это пока не дало никаких последствий.

В свою очередь директор Программы трансатлантической безопасности в Atlantic Council Торри Тауссиг считает, что хотя приверженность Трампа к королевской семье "может придать вес", однако она "не убеждена", что президент изменит курс.

Что этому предшествовало?