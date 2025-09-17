Как король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине: анализ Politico
- Визит Трампа в Лондон имеет целью убедить его увеличить поддержку Украины в войне с Россией, в частности через влияние короля Чарльза и премьер-министра Кира Стармера.
- Несмотря на возможные попытки влияния, эксперты считают, что склонить Трампа к более решительной поддержке Украины будет сложной задачей, хотя он и стал более скептическим к Путину.
Американский президент Дональд Трамп прибыл в Лондон, где его уже торжественно встретили. Такой прием должен не только подчеркнуть союз США и Великобритании, но и склонить лидера США к большей поддержке Украины.
В частности, это касается увеличения поддержки Киева в вопросе войны России против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Чем важен визит Трампа в Лондон?
По данным издания, Дональда Трампа и первую леди Меланию будут приветствовать в королевском дворе с высокой пышностью для создания основы для премьер-министра Кира Стармера и короля Чарльза.
Прежде всего это касается попытки убедить Трампа усилить давление на Владимира Путина. Отмечают, что хотя официально такие разговоры не предусмотрены в рамках визита, однако они могут состояться за кулисами.
В комментарии изданию высокопоставленный британский чиновник рассказал, что король "очень хорошо знаком" с деталями переговоров по окончанию войны в Украине и лично знаком с Владимиром Зеленским.
Это дает премьеру инструмент, которого не хватает многим европейским лидерам: сочувствующего монарха, который тихо, но последовательно демонстрирует поддержку Киеву – и готов сделать свой вклад, чтобы уменьшить скепсис США по этому делу,
– говорится в статье.
Более того, преимуществом является то, что Дональд Трамп уважает и имеет приверженность к королевской семье. По словам бывшего высокопоставленного британского дипломата, времени для разговоров у них будет достаточно.
Известно, что президент останется на ночь в Виндзорском замке, где для него устроят процессию каретами через имение и обед в парадном зале перед государственным банкетом в белых галстуках, который является главным событием.
Кроме того, предполагают, что король скорее всего может вспомнить об Украине в своей речи во время государственного банкета. Напоминают, что так было во время недавнего визита президента Франции Эммануэля Макрона.
В то же время ключевым вопросом остается то, удастся ли ему повлиять на Дональда Трампа. Известно, что его будут сопровождать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф.
Издание пишет, что их присутствие может позволить повлиять и на самих дипломатов, поскольку во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Британию летом и Рубио, и Вэнс стали более восприимчивыми к Киеву.
Впрочем, по мнению некоторых экспертов, склонение Дональда Трампа к более решительной поддержке Украины остается крайне трудной задачей. Пишут, что хоть он и стал более скептичен к Путину, это пока не дало никаких последствий.
В свою очередь директор Программы трансатлантической безопасности в Atlantic Council Торри Тауссиг считает, что хотя приверженность Трампа к королевской семье "может придать вес", однако она "не убеждена", что президент изменит курс.
Что этому предшествовало?
Напомним, вечером 16 сентября президент Трамп вместе с первой леди США прибыл в Великобританию. Президентский самолет сел в лондонском аэропорту "Станстед", после чего покинули его на борту вертолета.
Еще ранее сообщалось, что американского президента должны были встречать с красной дорожкой, почетным караулом, парадом самолетов, историческими каретами и роскошным банкетом для того, чтобы угодить Трампу.
Отметим, что еще в мае король Чарльз III поддержал Канаду своим визитом относительно ее независимости во время заявлений Трампа о возможном присоединении страны к США. Визит сопровождался тонкими намеками на напряженную политику.