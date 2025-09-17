Американський президент Дональд Трамп прибув до Лондона, де його вже урочисто зустріли. Такий прийом повинен не лише підкреслити союз США та Великої Британії, але й схилити лідера США до більшої підтримки України.

Зокрема, це стосується збільшення підтримки Києва у питанні війни Росії проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Чим важливий візит Трампа у Лондон?

За даними видання, Дональда Трампа та першу леді Меланію вітатимуть у королівському дворі з найвищою пишністю задля створення підґрунтя для прем’єр-міністра Кіра Стармера та короля Чарльза.

Насамперед це стосується спроби переконати Трампа посилити тиск на Володимира Путіна. Наголошують, що хоч офіційно такі розмови не передбачені у рамках візиту, проте вони можуть відбутися за лаштунками.

У коментарі виданню високопоставлений британський чиновник розповів, що король "дуже добре обізнаний" із деталями переговорів щодо закінчення війни в Україні й особисто знайомий із Володимиром Зеленським.

Це дає прем’єру інструмент, якого бракує багатьом європейським лідерам: співчутливого монарха, який тихо, але послідовно демонструє підтримку Києву – і готовий зробити свій внесок, аби зменшити скепсис США щодо цієї справи,

Ба більше, перевагою є те, що Дональд Трамп поважає та має прихильність до королівської родини. За словами колишнього високопоставленого британського дипломата, часу для розмов у них буде вдосталь.

Відомо, що президент залишиться на ніч у Віндзорському замку, де для нього влаштують процесію каретами через маєток та обід у парадній залі перед державним банкетом у білих краватках, який є головною подією.

Крім того, припускають, що король радше за все може згадати про Україну у своїй промові під час державного банкету. Нагадують, що так було під час нещодавнього візиту президента Франції Еммануеля Макрона.

Водночас ключовим питання залишається те, чи вдасться йому вплинути на Дональда Трампа. Відомо, що його супроводжуватимуть держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф.

Видання пише, що їхня присутність може дозволити вплинути і на самих дипломатів, оскільки під час візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса до Британії влітку і Рубіо, і Венс стали більш сприйнятливими до Києва.

Утім, на думку деяких експертів, схилення Дональда Трампа до більш рішучої підтримки України залишається вкрай важким завданням. Пишуть, що хоч він і став більш скептичний до Путіна, це поки не дало жодних наслідків.

Своєю чергою директорка Програми трансатлантичної безпеки в Atlantic Council Торрі Тауссіг вважає, що хоча прихильність Трампа до королівської родини "може надати ваги", проте вона "не переконана", що президент змінить курс.

Що цьому передувало?