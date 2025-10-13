Трамп в Израиле объявил об окончании войны в Газе: что происходит и почему исторический визит
- Дональд Трамп прибыл в Израиль, где произнесет речь в Кнессете и отправится на саммит в Египет.
- Трамп объявил о завершении войны в Секторе Газа и назвал мирное соглашение "возможно самым большим делом" своей жизни.
Дональд Трамп 13 октября прибыл в Израиль. Визит происходит на фоне начала освобождения заложников по его плану прекращения войны между Израилем и ХАМАС.
Также американский лидер прибыл в Кнессет, где он произнесет речь, после чего отправится в Египет на саммит в Шарм-эш-Шейхе. Главное из визита президента США в Израиль, передает 24 Канал.
Смотрите также ХАМАС передал первую группу заложнику заложников: должны освободить 20 человек
Что известно о визите Трампа в Израиль?
Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в международном аэропорту Бен-Гурион около 10:00 утра по местному времени. По данным Associated Press, он пролетел над площадью Заложников в Тель-Авиве, где собрались тысячи людей.
Делегация готовится встречать Трампа: смотрите видео
Прибытие лидера США в Израиль: смотрите видео
Встречали президента США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой, советник президента США Джаред Кушнер с Иванкой Трамп и спецпосланник Стив Уиткофф.
Трамп заявил об окончании войны в Газе
CNN пишет, что Дональд Трамп заявил, что война в Секторе Газа завершена. По его мнению, что стороны будут придерживаться соглашения о прекращении огня.
Думаю, люди от этого устали. Это длилось столетия, так, не только недавно. Это длилось веками... Да, прекращение огня будет соблюдаться,
– сказал американский лидер.
В парламенте Израиля Дональд Трамп официально объявил, что война в Газе закончена.
Это великий день...Это совершенно новое начало,
– сообщил Трамп.
Трамп в парламенте Израиля: смотрите видео
Также президент Соединенных Штатов похвалил Нетаньяху, назвав его премьером военного времени, который выполнил "очень хорошую работу".
В интервью Axios Трамп назвал мирное соглашение по Газе "возможно самым большим делом" своей жизни.
Кстати, в Шарм-эш-Шейхе 13 октября состоится международный саммит для согласования дальнейших шагов по миру в Газе. Известно, что на нем не будет Нетаньяху. Трамп ответил изданию, что не знает причин его отсутствия.
Детали визита Трампа в Кнессет
Также Дональд Трамп уже прибыл в Кнессет, сообщает The Times of Israel. Он должен встретиться с семьями заложников и выступить с речью.
Прибытие президента США в Кнессет: смотрите видео
Что предшествовало?
9 октября лидер ХАМАС в Газе Халил Аль-Хайя объявил о завершении войны с Израилем и введении бессрочного перемирия. В Рафе планировали открыть контрольно-пропускной пункт для движения в обоих направлениях.
Позже стало известно, что ХАМАС 13 октября передал Израилю первую группу из 20 заложников. Их обменяли на палестинских заключенных.
В рамках договоренностей Израиль должен освободить 1 966 палестинских заключенных.