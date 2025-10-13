Дональд Трамп 13 жовтня прибув до Ізраїлю. Візит відбувається на тлі початку звільнення заручників за його планом припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Також американський лідер прибув у Кнесет, де він виголосив промову, після чого відправиться до Єгипту на саміт у Шарм-еш-Шейху. Головне з візиту президента США до Ізраїлю, передає 24 Канал.

Дивіться також ХАМАС передав першу групу заручнику заручників: мають звільнити 20 осіб

Що відомо про візит Трампа до Ізраїлю?

Літак президента США Дональда Трампа приземлився в міжнародному аеропорту Бен-Гуріон близько 10:00 ранку за місцевим часом. За даними Associated Press, він пролетів над площею Заручників у Тель-Авіві, де зібралися тисячі людей.

Делегація готується зустрічати Трампа: дивіться відео

Прибуття лідера США в Ізраїль: дивіться відео

Зустрічали президента США прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу з дружиною, радник президента США Джаред Кушнер з Іванкою Трамп та спецпосланник Стів Віткофф.

Трамп заявив про закінчення війни в Газі

CNN пише, що Дональд Трамп заявив, що війна в Секторі Гази завершена. На його думку, що сторони дотримуватимуться угоди про припинення вогню.

Думаю, люди від цього втомилися. Це тривало століття, так, не тільки нещодавно. Це тривало століттями... Так, припинення вогню буде дотримуватися,

– сказав американський лідер.

У парламенті Ізраїлю Дональд Трамп офіційно оголосив, що війна в Газі закінчена.

Це великий день…Це зовсім новий початок,

– повідомив Трамп.

Трамп у парламенті Ізраїлю: дивіться відео

Також президент Сполучених Штатів похвалив Нетаньягу, назвавши його прем'єром воєнного часу, який виконав "дуже хорошу роботу".

В інтерв'ю Axios Трамп назвав мирну угоду щодо Гази "можливо найбільшою справою" свого життя.

До речі, у Шарм-еш-Шейху 13 жовтня відбудеться міжнародний саміт для узгодження подальших кроків щодо миру в Газі. Відомо, що на ньому не буде Нетаньягу. Трамп відповів виданню, що не знає причин його відсутності.

Деталі візиту Трампа до Кнесету

Також Дональд Трамп вже прибув до Кнесету, повідомляє The Times of Israel. Він має зустрітися з родинами заручників і виступити з промовою.

Прибуття президента США до Кнесету: дивіться відео

Що передувало?