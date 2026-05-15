Си заявил, что США приходят в упадок: Трамп неожиданно согласился

В эти дни Дональд Трамп находится в Китае. Президент США заявил, что визит был "невероятным", и ему удалось решить с Си Цзиньпином "много разных проблем".

Президент США остался доволен своей поездкой в Китай. Об этом он сказал, сидя рядом с Си в руководящем комплексе Чжуннаньхай в Пекине, пишет The Guardian.

Как Трамп оценил свой визит в Китай?

Мы заключили несколько фантастических торговых соглашений для обеих стран. Мы решили много разных проблем, с которыми другие люди не смогли бы справиться,

– похвастался журналистам американский лидер.

Трамп отметил, что также обсудил с Си Иран. По словам политика, и Вашингтон, и Пекин пришли к согласию по нескольким вопросам:

Иран не должен иметь ядерное оружие;

Ормузский пролив должен быть открытым;

войну на Ближнем Востоке надо закончить.

Также американский лидер подытожил свой визит в Китай в посте в соцсети Truth Social.

В частности, он прокомментировал недавние слова Си Цзиньпина, который назвал США "нацией, что приходит в упадок". Трамп согласился с высказыванием своего китайского коллеги на "100 процентов", но сделал определенное уточнение.

По словам политика, США действительно находились в упадке, но четыре года правления администрации Джо Байдена. Трамп заявил, что политика его предшественника нанесла Америке огромный вред. Среди проблем, которые разрушали США, Трамп упомянул:

открытые границы и бесконтрольная миграция;

высокие налоги для граждан и бизнеса;

продвижение гендерной идеологии и участие трансгендеров в женском спорте;

программы разнообразия, равенства и инклюзии (DEI);

ужасные торговые соглашения и безудержная преступность.

В то же время политик отмечает, что сейчас страна находится в "невероятном взлете" благодаря второму сроку его президентства.

Президент объяснил, что, когда Си говорил об упадке американской нации, он "не имел в виду тот невероятный взлет, который Соединенные Штаты продемонстрировали миру в течение 16 впечатляющих месяцев администрации Трампа".

Отдельно политик перечислил победы, из-за которых страна якобы переживает подъем:

рекордные показатели фондовых рынков;

военные успехи и "разгром Ирана";

лучший рынок труда в истории США;

рекордные 18 триллионов долларов инвестиций от других стран.

Трамп заявил, что Америка снова стала "экономической мощью".

Визит Трампа в Китай: почему он обеспокоил Путина

13 мая Дональд Трамп впервые с 2017 года прибыл в Китай с трехдневным визитом.

Во время переговоров стороны могут обсудить не только двусторонние вопросы, но и войну России против Украины. Такое мнение высказал американский политик и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус. По его словам, в Конгрессе США убеждены, что тема Украины обязательно будет затронута во время встречи.

Пинкус предположил, что Трамп может просить Си Цзиньпина повлиять на Владимира Путина, чтобы тот согласился на замораживание нынешней линии фронта без дальнейших претензий на неоккупированные территории Донбасса.

Эксперт обратил внимание и на недавнее заявление Трампа перед поездкой в Китай. Тогда американский президент подчеркнул, что никогда не обещал Кремлю передачу России неоккупированных территорий Украины. По мнению Пинкуса, это может быть сигналом относительно позиции США на предстоящих переговорах.

Кроме того, по словам эксперта, дополнительным фактором давления на Россию могут стать очередные ядерные угрозы Путина. Китай ранее неоднократно заявлял, что не поддерживает ядерную эскалацию, поэтому Пекин может попытаться сдержать Москву от дальнейших радикальных шагов.

Известно, что на днях в Пекин наведается уже сам Владимир Путин.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что Путин обеспокоен результатами переговоров между США и Китаем. По его словам, Кремль пытается понять, достигли ли Трамп и Си Цзиньпин договоренностей относительно будущего сотрудничества с Россией.

Эксперт пояснил, что одним из возможных сценариев завершения войны для США является ослабление связей между Москвой и Пекином. Поэтому Путин хочет лично убедиться, не готов ли Китай пожертвовать партнерством с Россией ради новых договоренностей с Соединенными Штатами.

По словам Ивана Уса, для Кремля критически важно сохранить поддержку Китая, ведь российская экономика существенно зависит от Пекина. Кроме того, последнее время в Китае все чаще вспоминают о территориях, которые более века назад отошли к России, и это также может беспокоить Москву.