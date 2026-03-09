Визит Виткоффа и Кушнера в Израиль отменен, – СМИ

Спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 9 марта отменили встречу в Израиле после официального сообщения о своем визите. Стороны должны были обсудить разногласия в войне против Ирана.

Об этом сообщает издание N12News.

Что известно о визите представителей США в Израиль?

Утром 9 марта издание The Times of Israel сообщило, что из-за разногласий в ведении войны против Ирана Трамп направил в Израиль своих спецпосланников – Виткоффа и Кушнера.

Встреча должна была состояться в Тель-Авиве 10 марта.

Впрочем, через некоторое время американские переговорщики отменили запланированный визит.

Причины пока не сообщаются.

Важно! Издание Axios пишет, что Америка совместно с Израилем обсуждает возможность захвата ядерного арсенала Ирана. Речь идет о 450 килограммах 60-процентного обогащенного урана.

В каких вопросах между США и Израилем появились разногласия?