Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф прибудет в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Американского чиновника ожидают уже на следующей неделе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, которое цитирует российское пропагандистское издание РБК.

Что известно о предстоящем визите Уиткоффа в Москву?

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве в первой половине следующей недели.

Точную дату Кремль объявит своевременно,

– сообщил пресс-секретарь российского президента.

Ранее о том, что Уиткофф должен прибыть в российскую столицу в первых числах декабря говорил и сам Владимир Путин. Глава Кремля также сказал, что переговорщиками по Украине со стороны России будут помощники президента России Владимир Мединский и Юрий Ушаков и представители российского МИД.

Кстати, политолог Олег Лесной отметил в эфире 24 Канала, что Путин через Стива Уиткоффа пытаться давить на Трампа, чтобы тот заставил Украину к капитуляции. А сам спецпредставитель Трампа, по мнению эксперта, не только некритично воспринимает российскую пропаганду, но и усиливает эти "страшилки", когда рассказывает их американскому президенту.

Какой скандал случился со Стивом Уиткоффом недавно?