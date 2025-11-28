Песков сказал, когда Уиткофф прибудет в Москву на встречу с Путиным
- Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф прибудет в Москву на встречу с Владимиром Путиным на следующей неделе.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что точную дату визита объявят своевременно.
Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф прибудет в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Американского чиновника ожидают уже на следующей неделе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, которое цитирует российское пропагандистское издание РБК.
Что известно о предстоящем визите Уиткоффа в Москву?
Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве в первой половине следующей недели.
Точную дату Кремль объявит своевременно,
– сообщил пресс-секретарь российского президента.
Ранее о том, что Уиткофф должен прибыть в российскую столицу в первых числах декабря говорил и сам Владимир Путин. Глава Кремля также сказал, что переговорщиками по Украине со стороны России будут помощники президента России Владимир Мединский и Юрий Ушаков и представители российского МИД.
Кстати, политолог Олег Лесной отметил в эфире 24 Канала, что Путин через Стива Уиткоффа пытаться давить на Трампа, чтобы тот заставил Украину к капитуляции. А сам спецпредставитель Трампа, по мнению эксперта, не только некритично воспринимает российскую пропаганду, но и усиливает эти "страшилки", когда рассказывает их американскому президенту.
Какой скандал случился со Стивом Уиткоффом недавно?
Агентство Bloomberg 25 ноября обнародовало стенограмму разговора между помощником Путина Юрием Ушаковым и руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. По данным агентства, 29 октября они обсуждали, как непублично передать свой проект "мирного плана" команде Дональда Трампа, чтобы американцы смогли представить его как собственную инициативу.
Из этой стенограммы также выяснилось, что Стив Уиткофф давал советы, как Владимиру Путину найти подход к Дональду Трампу. В частности, одним из советов было, чтобы Путин поздравил Трампа с мирным соглашением в Газе перед визитом Зеленского в Вашингтон.
Сам Дональд Трамп, реагируя на эти "сливы", заявил, что поведение Виткоффа в стенограмме является "типичным для человека, который занимается заключением сделок". По словам американского лидера, эффективные переговоры всегда предусматривают определенное давление и убеждение обеих сторон.
В то же время среди американского политикума обнародованные разговоры вызвали настоящий шквал эмоций. Говорили, что чиновнику больше нельзя доверять переговоры по завершению российско-украинской войны, а также называли его "настоящим предателем".