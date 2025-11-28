Пєсков сказав, коли Віткофф прибуде до Москви на зустріч з Путіним

Спецпосланник Дональда Трампа Стів Віткофф прибуде до Москви на зустріч із Володимиром Путіним. Американського посадовця очікують уже наступного тижня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, яку цитує російське пропагандистське видання РБК.

Що відомо про майбутній візит Віткоффа у Москву?

Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін прийме спецпосланника президента США Стіва Віткоффа в Москві в першій половині наступного тижня.

Точну дату Кремль оголосить своєчасно,

– повідомив прессекретар російського президента.

Раніше про те, що Віткофф має прибути у російську столицю в перших числах грудня казав і сам Володимир Путін. Очільник Кремля також сказав, що перемовниками по Україні з боку Росії будуть помічники президента Росії Володимир Мединський та Юрій Ушаков та представники російського МЗС.

До речі, політолог Олег Лісний зазначив в етері 24 Каналу, що Путін через Стіва Віткоффа намагатиметься тиснути на Трампа, щоб той змусив Україну до капітуляції. А сам спецпредставник Трампа, на думку експерта, не лише некритично сприймає російську пропаганду, а й посилює ці "страшилки", коли переповідає їх американському президенту.

Який скандал трапився зі Стівом Віткоффом нещодавно?