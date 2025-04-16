Сербии могут заблокировать вступление в ЕС, если Вучич поедет в Россию 9 мая, – Telegraph

Сербии могут заблокировать вступление в Европейский Союз, если ее президент Александар Вучич в следующем месяце приедет в Россию на "парад победы" к Владимиру Путину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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ЕС выдвинул Сербии ультиматум

Российские СМИ сообщили, что Александар Вучич будет одним из иностранных высокопоставленных гостей Владимира Путина, а также предоставит военную технику для парада 9 мая.

В ответ европейские чиновники предупредили Вучича, что его визит будет нарушением критериев членства в ЕС и разрушит амбиции Сербии.

Нам нужно убедиться, что они понимают, что определенные решения стоят дорого. Следствием является то, что они не присоединятся к Европейскому Союзу,

– сказал генеральный секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Джонатан Всевиов.

Стоит отметить, что Сербия давно пытается одновременно развивать отношения с Брюсселем и Москвой. В 2009 году страна подала заявку на вступление в ЕС, а в 2012 году стала кандидатом на членство. По словам издания, в последние годы переговоры о вступлении Сербии в ЕС зашли в тупик из-за ее очевидной поддержки вторжения России в Украину – страна до сих пор не присоединилась к западным санкциям против Москвы.

К тому же особое беспокойство у членов ЕС также вызывает энергетическая зависимость Белграда от Москвы. Все из-за того, что Россия владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии, и страна рискует оказаться в энергетическом кризисе, если против соответствующей компании будут введены санкции.