Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Politico.

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Зачем Путину Западные Балканы

Британские чиновники называют Западные Балканы еще "одной горячей точкой" на земном шаре. И в условиях, когда сейчас гибридные российские действия набирают обороты, Великобритания настаивает на том, чтобы все 6 государств региона (Босния и Герцеговина, Сербия, Северная Македония, Черногория, Албания и частично признанное Косово) присоединились к ЕС, чтобы защититься от влияния страны-агрессора.

Сейчас, когда в Европе идет война и Россия также оказывает сильное влияние на регион, вы будете дураком, если отвлечетесь от Западных Балканов, где все еще есть проблемы, которые еще нужно решить,

– сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Он также добавил, что интересы Путина в Западных Балканах заключаются в том, чтобы держать регион дестабилизированным, на грани, и вести кибергибридную войну.

Эксперты по внешней политике и министры опасаются, что Кремль попытается воспользоваться глубокой этнической и религиозной напряженностью в этих странах, чтобы разжечь дальнейшие беспорядки на Балканах, закрепив свои интересы и создав еще больше проблем для ЕС.

"Сейчас они должны двигаться вперед, иначе они продолжат быть игровой площадкой России", – сказал один британский чиновник.

Он заметил, что сейчас есть "достаточно маленькое окно", в течение которого балканским государствам нужно "перестать сидеть на заборе", прежде чем Брюссель вместо них будет поглощен вступлением Украины в ЕС.

Какой парадокс имеет Сербия

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми считает, что Сербия, несмотря на отступление от демократии, соглашение России и постоянный отказ признать Косово, искренне хочет присоединиться к ЕС.

Однако есть альтернативное видение, и это более мрачное видение. Это позиция, которая отсылает к олигархии, коррупции, жесткого государственного контроля, гораздо больше к полицейскому государству,

– отметил он.

Журналисты пишут, что Сербия позволила своим боеприпасам оказаться в Украине, но в то же время она является одной из двух европейских стран, которые не подвергли Россию санкциям. Ее руководство выступает за вступление в ЕС, но также поддерживает тесные отношения с Москвой и Китаем.

"Парадокс здесь жив", – высказался Лемми.

Что за "линии разломов" имеет Косово

В интервью изданию президент Косово Вьоса Османи четко дает понять, что в отношениях страны с Сербией, которую она описывает как "сумасшедшего соседа-гегемона", не все хорошо.

Османи утверждает, что Сербия вмешалась в недавние всеобщие выборы в Косово, а также что "Сербско-российский гуманитарный центр" на границе с Косово на самом деле является "российским шпионским центром", и что Москва втрое увеличила сумму, потраченную на дезинформацию на Западных Балканах после вторжения в Украину.

Она предупреждает, что если Путин выйдет воодушевленным из миротворческих переговоров с Украиной под руководством США, Балканы могут стать "благодатной почвой" для "распространения" этого конфликта.

Если эти автократы, стремящиеся к дестабилизации, смогут делать все, что им заблагорассудится, ситуация может очень-очень быстро обостриться в этом регионе. Поэтому предотвращение и сдерживание являются ключевыми, и мы не должны позволять Путину идти по-своему. Вучич слишком долго танцевал под дудку президента России. Пришло время ему решить, куда он хочет вести свою страну,

– сказала президент Косово.

Она также заявила журналистам, что ее страна готова присоединиться к миротворческим силам в Украине, но взамен требует подписания с Британией экономического соглашения и соглашения по безопасности, которое содержало бы двусторонние закупки оружия и больше совместных операций между их войсками.