Летели в направлении самолета: в небе Ирландии зафиксировали 4 дрона перед визитом Зеленского

Накануне визита Зеленского в Ирландию в небе над Дублином зафиксировали пролет неустановленных дронов. Однако премьер-министр Ирландии Михол Мартин заверил, что операция по безопасности на время пребывания президента Украины прошла успешно.

В то же время Мартин отметил, что этот инцидент подробно рассмотрят на заседании Совета национальной безопасности в конце декабря. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RTÉ.

Что известно об этом инциденте?

Премьер Ирландии заявил, что в ночь прибытия Зеленского в небе зафиксировали 4 неизвестных дрона, более того – они летели по траектории самолета президента Украины. В то же время беспилотники осуществляли наблюдение за ирландским военным кораблем LÉ William Butler Yeats, который был расположен вблизи Дублина.

Мартин отметил, что с начала войны в Украине наблюдается повышенная активность в сфере кибербезопасности, в частности относительно морских объектов и дронов. Он добавил, что создание безопасных условий во время визита президента Зеленского прошло "особенно хорошо", а полученные данные будут проанализированы для совершенствования противодействия дронам.

Однако премьер пока не комментирует причастность какого-либо государства, в частности России, к инциденту, объясняя, что окончательный вывод будет сделан после полного анализа.

Где еще недавно зафиксировали неизвестные дроны?