Летели в направлении самолета: в небе Ирландии зафиксировали 4 дрона перед визитом Зеленского
- Во время визита Зеленского в Ирландию в небе над Дублином зафиксировали 4 неизвестных дрона, которые летели по траектории самолета президента и наблюдали за ирландским военным кораблем.
- Премьер Ирландии Михол Мартин заверил, что операция по безопасности прошла успешно, а инцидент будет детально рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности в конце декабря.
Накануне визита Зеленского в Ирландию в небе над Дублином зафиксировали пролет неустановленных дронов. Однако премьер-министр Ирландии Михол Мартин заверил, что операция по безопасности на время пребывания президента Украины прошла успешно.
В то же время Мартин отметил, что этот инцидент подробно рассмотрят на заседании Совета национальной безопасности в конце декабря. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RTÉ.
Что известно об этом инциденте?
Премьер Ирландии заявил, что в ночь прибытия Зеленского в небе зафиксировали 4 неизвестных дрона, более того – они летели по траектории самолета президента Украины. В то же время беспилотники осуществляли наблюдение за ирландским военным кораблем LÉ William Butler Yeats, который был расположен вблизи Дублина.
Мартин отметил, что с начала войны в Украине наблюдается повышенная активность в сфере кибербезопасности, в частности относительно морских объектов и дронов. Он добавил, что создание безопасных условий во время визита президента Зеленского прошло "особенно хорошо", а полученные данные будут проанализированы для совершенствования противодействия дронам.
Однако премьер пока не комментирует причастность какого-либо государства, в частности России, к инциденту, объясняя, что окончательный вывод будет сделан после полного анализа.
Где еще недавно зафиксировали неизвестные дроны?
В ночь с 4 на 5 декабря во Франции заметили несколько беспилотников. Кружили они над военной базой Иль-Лонг в Бретани, на западе страны.
Известно, что база Иль-Лонг является ключевым элементом французских ядерных сил. Здесь хранятся и обслуживаются 4 атомные подводные лодки, одна из которых постоянно патрулирует акваторию, обеспечивая непрерывное ядерное сдерживание.
5 БпЛА нарушили запрещенную для полетов зону, поэтому французские военные были вынуждены открыть огонь и развернуть противодроновую систему.