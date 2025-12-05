Летіли у напрямку літака: у небі Ірландії зафіксували 4 дрони перед візитом Зеленського

Напередодні візиту Зеленського до Ірландії у небі над Дубліном зафіксували проліт невстановлених дронів. Однак прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін запевнив, що операція з безпеки на час перебування президента України пройшла успішно.

Водночас Мартін наголосив, що цей інцидент детально розглянуть на засіданні Ради національної безпеки наприкінці грудня. Про це пише 24 Канал із посиланням на RTÉ.

Що відомо про цей інцидент?

Прем'єр Ірландії заявив, що у ніч прибуття Зеленського у небі зафіксували 4 невідомих дрони, ба більше – вони летіли по траєкторії літака президента України. Водночас безпілотники здійснювали спостереження за ірландським військовим кораблем LÉ William Butler Yeats, який був розташований поблизу Дубліна.

Мартін наголосив, що з початку війни в Україні спостерігається підвищена активність у сфері кібербезпеки, зокрема щодо морських об'єктів та дронів. Він додав, що створення безпечних умов під час візиту президента Зеленського минуло "особливо добре", а отримані дані будуть проаналізовані для вдосконалення протидії дронам.

Однак прем'єр поки не коментує причетність будь-якої держави, зокрема Росії, до інциденту, пояснюючи, що остаточний висновок буде зроблено після повного аналізу.

Де ще нещодавно зафіксували невідомі дрони?