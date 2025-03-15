Европа находится под угрозой цивилизационного самоубийства, – Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о ситуации в мире. В частности, он сказал, что Европе грозит "цивилизационное самоубийство".

Кроме этого, Вэнс заявил, что год назад сказал бы то же самое и об Америке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью политика Fox News.

Смотрите также Я был бы шокирован, – Вэнс отреагировал на просьбу Дуды разместить ядерное оружие в Польше

Что сказал Вэнс о ситуации в Европе

По словам вице-президента США, сейчас многие страны не могут или не хотят контролировать свои границы.

Однако они начинают сопротивляться этому. По мнению Вэнса, это положительный знак.

Однако, он отмечает, что вместе с тем они ограничивают свободу слова собственных граждан, даже когда эти граждане протестуют против таких вещей, как вторжение через границу, которое, в частности, привело к власти Дональда Трампа и других европейских лидеров.

Поэтому, смотрите, я хочу, чтобы Европа процветала, я хочу, чтобы она оставалась важным союзником. Но частью этого должно быть то, что Европа сама будет уважать своих граждан и свою собственную суверенность. Америка не может сделать это за них,

– объясняет Вэнс.

Он также приводит в пример ситуацию в Германии. По его словам, если страна примет еще несколько миллионов иммигрантов из стран, которые абсолютно культурно несовместимы с ней, то Германия "сама себя уничтожит".