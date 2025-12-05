"Все было очень плохо": как Запад отдал Индию в руки Путину
- Индия сближается с Россией из-за нехватки привлекательных альтернатив со стороны Запада.
- Эксперт Максим Несвитайлов считает, что ошибки Запада позволили России укрепить свое влияние на Индию.
Сближение Индии с Россией усиливается, а дипломатическое влияние Запада на Дели остается минимальным. Прагматичный курс правительства Нарендры Моди сформировался на фоне конкуренции за энергоресурсы и отсутствия привлекательных альтернатив.
Политолог и эксперт – международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала объяснил, что ключевую роль в этой ситуации сыграли многолетние ошибки Запада. Он отметил, что именно они открыли России возможность усилить влияние и удерживать Индию в собственной орбите.
Почему Индия сблизилась с Россией и не слышит Запад?
Премьер Индии Нарендра Моди действует сугубо прагматично и сосредоточен прежде всего на внутренних вызовах страны. Он руководит государством с полутора миллиардами населения, где вопросы бедности, базовой инфраструктуры и роста экономики значат больше, чем война в Европе.
Для них наша война – это как где-то на окраине страны два села напились и устроили драку,
– сказал Несвитайлов.
Индии нужно одновременно удерживать экономический рост и обеспечивать людей энергией, поэтому вопрос дешевых ресурсов выходит на первый план. В этой логике Россия становится удобным поставщиком, а политические оценки агрессии отходят на второй план.
Ему нужно, чтобы экономика страны в дальнейшем росла. А для этого нужны дешевые энергоресурсы,
– добавил политолог.
Так формируется курс, в котором Дели рассматривает партнеров через призму выгоды, а не ценностей. Западные сигналы на фоне этого выглядят для Индии далекими и второстепенными.
Запад потерял Индию и дал Путину возможность закрепиться
Сближение Индии с Россией стало следствием многолетней непоследовательности Запада. Дели получал ультиматумы и санкции, но не видел реальных экономических предложений или планов сотрудничества, способных заменить российские энергоресурсы.
А что сделал Запад для того, чтобы переманить Индию на свою сторону? Работа не велась и все было сделано настолько плохо, что Моди поехал тогда на встречу с Си Цзиньпином в Китай,
– спросил Несвитайлов.
Пока торговые и производственные проекты не развивались, Индия искала другие политические и экономические каналы. Одним из последствий стала встреча Моди с Си Цзиньпином, несмотря на давнее недоверие между странами.
Россия в это время усилила контакты с Моди и выстроила удобные схемы обхода санкций. Несвитайлов обратил внимание, что даже новая стратегия безопасности США не содержит шагов, которые могли бы изменить положение, поэтому Индия продолжает балансировать в сторону Москвы.
Что известно о визите Путина в Индию?
- Самолет российского диктатора прибыл на авиабазу ВВС Индии Палам 4 декабря. Это первый визит Путина в Индию с начала полномасштабного вторжения. Его встречали с торжествами, плакатами, танцами и традиционными индийскими ритуалами.
- Путин провел неформальный разговор с премьером Нарендрой Моди, а также встретился с президентом Драупади Мурму. Находясь в Индии, российский лидер сделал ряд заявлений: обвинил Запад в войне против России и отрицал аннексию Крыма.
- По данным индийских медиа, страна устроила масштабный прием: в Варанаси прошел "Марш дружбы Индия – Россия", также представили двухметровый портрет Путина. Моди лично встретил его в аэропорту, что является редким жестом.
- Путин предложил Индии бесперебойные поставки топлива. Стороны договорились расширить торговые и оборонные связи, планируя увеличить товарооборот до 100 миллиардов долларов к 2030 году.
- Среди договоренностей – новые форматы сотрудничества: совместное производство удобрений, развитие аграрной, медицинской и морской отраслей, а также изменение подходов к оборонной кооперации, включая совместное производство компонентов для российской техники в Индии.