Сближение Индии с Россией усиливается, а дипломатическое влияние Запада на Дели остается минимальным. Прагматичный курс правительства Нарендры Моди сформировался на фоне конкуренции за энергоресурсы и отсутствия привлекательных альтернатив.

Политолог и эксперт – международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала объяснил, что ключевую роль в этой ситуации сыграли многолетние ошибки Запада. Он отметил, что именно они открыли России возможность усилить влияние и удерживать Индию в собственной орбите.

Почему Индия сблизилась с Россией и не слышит Запад?

Премьер Индии Нарендра Моди действует сугубо прагматично и сосредоточен прежде всего на внутренних вызовах страны. Он руководит государством с полутора миллиардами населения, где вопросы бедности, базовой инфраструктуры и роста экономики значат больше, чем война в Европе.

Для них наша война – это как где-то на окраине страны два села напились и устроили драку,

– сказал Несвитайлов.

Индии нужно одновременно удерживать экономический рост и обеспечивать людей энергией, поэтому вопрос дешевых ресурсов выходит на первый план. В этой логике Россия становится удобным поставщиком, а политические оценки агрессии отходят на второй план.

Ему нужно, чтобы экономика страны в дальнейшем росла. А для этого нужны дешевые энергоресурсы,

– добавил политолог.

Так формируется курс, в котором Дели рассматривает партнеров через призму выгоды, а не ценностей. Западные сигналы на фоне этого выглядят для Индии далекими и второстепенными.

Запад потерял Индию и дал Путину возможность закрепиться

Сближение Индии с Россией стало следствием многолетней непоследовательности Запада. Дели получал ультиматумы и санкции, но не видел реальных экономических предложений или планов сотрудничества, способных заменить российские энергоресурсы.

А что сделал Запад для того, чтобы переманить Индию на свою сторону? Работа не велась и все было сделано настолько плохо, что Моди поехал тогда на встречу с Си Цзиньпином в Китай,

– спросил Несвитайлов.

Пока торговые и производственные проекты не развивались, Индия искала другие политические и экономические каналы. Одним из последствий стала встреча Моди с Си Цзиньпином, несмотря на давнее недоверие между странами.

Россия в это время усилила контакты с Моди и выстроила удобные схемы обхода санкций. Несвитайлов обратил внимание, что даже новая стратегия безопасности США не содержит шагов, которые могли бы изменить положение, поэтому Индия продолжает балансировать в сторону Москвы.

Что известно о визите Путина в Индию?