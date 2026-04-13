Венгрия имеет 2 интереса: политолог оценил, сможет ли Россия наладить какой-то контакт с Мадьяром

Результаты венгерских выборов стали ударом для Кремля, поскольку Виктор Орбан был его оплотом в Европе. Россияне, вероятно, будут подыгрывать Орбану в оппозиции, надеясь на реванш.

Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что если Петер Мадьяр выстоит, то Россия попытается удержать определенные отношения с новым премьером.

Может ли Россия повлиять на нового лидера Венгрии?

Петер Мадьяр вышел из партии "Фидес" не из-за критики ее связей с Россией, а из-за внутренних коррупционных скандалов.

У Венгрии есть 2 ключевых интереса: нефть и АЭС. Если Мадьяр не будет делать резких шагов и какое-то сотрудничество останется, то Россия не будет агрессивно давить на Венгрию. Но дружить они вряд ли будут, особенно после того, как работали против него, натравливали ботофермы и распространяли "грязную" информацию,

– сказал Рейтерович.

К тому же Орбан остается в политике. Россия, вероятно, попытается ему подыграть в течение какого-то времени. А заявления Дмитрия Пескова о том, что Венгрия "недружественная" для России страна – просто болтовня. Россияне попытаются помочь Орбану разными способами, надеясь на его восстановление в ближайшем будущем.

"Если Мадьяру удастся закрепиться, а Орбан вылетит из политики, то россияне попытаются сохранить минимальные экономические связи, поскольку они выгодны обеим сторонам. Коррупция и втягивание Мадьяра на российскую сторону, как это получилось с Орбаном, маловероятны. Россия, конечно, попытается, но результат сомнителен", – объяснил политолог.

Обратите внимание! Политический консультант Александр Антонюк сказал, что проигрыш Орбана на парламентских выборах в Венгрии – это потеря важного союзника, который влиял на европейское единство и тормозил решение по Украине в Европе. Поэтому Путин будет искать новые пути давления через Роберта Фицо и политическую партию "Альтернатива для Германии".

