Венгрия имеет 2 интереса: политолог оценил, сможет ли Россия наладить какой-то контакт с Мадьяром
- Россия может попытаться сохранить экономические связи с Венгрией через нефть и АЭС, если Петер Мадьяр не будет делать резких шагов.
- Виктор Орбан остается в политике, и Россия может пытаться поддержать его для возможного возвращения.
Результаты венгерских выборов стали ударом для Кремля, поскольку Виктор Орбан был его оплотом в Европе. Россияне, вероятно, будут подыгрывать Орбану в оппозиции, надеясь на реванш.
Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что если Петер Мадьяр выстоит, то Россия попытается удержать определенные отношения с новым премьером.
Может ли Россия повлиять на нового лидера Венгрии?
Петер Мадьяр вышел из партии "Фидес" не из-за критики ее связей с Россией, а из-за внутренних коррупционных скандалов.
У Венгрии есть 2 ключевых интереса: нефть и АЭС. Если Мадьяр не будет делать резких шагов и какое-то сотрудничество останется, то Россия не будет агрессивно давить на Венгрию. Но дружить они вряд ли будут, особенно после того, как работали против него, натравливали ботофермы и распространяли "грязную" информацию,
– сказал Рейтерович.
К тому же Орбан остается в политике. Россия, вероятно, попытается ему подыграть в течение какого-то времени. А заявления Дмитрия Пескова о том, что Венгрия "недружественная" для России страна – просто болтовня. Россияне попытаются помочь Орбану разными способами, надеясь на его восстановление в ближайшем будущем.
"Если Мадьяру удастся закрепиться, а Орбан вылетит из политики, то россияне попытаются сохранить минимальные экономические связи, поскольку они выгодны обеим сторонам. Коррупция и втягивание Мадьяра на российскую сторону, как это получилось с Орбаном, маловероятны. Россия, конечно, попытается, но результат сомнителен", – объяснил политолог.
Обратите внимание! Политический консультант Александр Антонюк сказал, что проигрыш Орбана на парламентских выборах в Венгрии – это потеря важного союзника, который влиял на европейское единство и тормозил решение по Украине в Европе. Поэтому Путин будет искать новые пути давления через Роберта Фицо и политическую партию "Альтернатива для Германии".
Что известно о заявлениях Мадьяра?
- Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не откажется от российской нефти, однако поставки из разных источников. Новый премьер подчеркнул, что несмотря на санкции ЕС и моральные соображения, страна стремится покупать нефть по выгодной цене.
- Мадьяр выразил готовность провести встречу с президентом Зеленским, чтобы улучшить отношения между Украиной и Венгрией.
- Венгрия не планирует блокировать кредит ЕС для Украины на 90 миллиардов евро, однако имеет определенные финансовые ограничения.