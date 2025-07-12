В заявлении Трампа о помощи Украине есть важный месседж для американцев

Раздражение американского президента Путиным и в целом ситуацией в Европе сейчас очень заметно. Лидер США недоволен поведением российской стороны, ее нежеланием прекращать боевые действия.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметила политолог из США Александра Филиппенко, обратив внимание на то, что и госсекретарь США Рубио после встречи с главой МИД России Лавровым, четыре раза за десять минут сказал о разочаровании из-за отсутствия большей гибкости со стороны Кремля в вопросе прекращения войны.

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С чем связано резкое желание Трампа помочь Украине?

Издание The New York Times написало, что российский диктатор плохо разыграл свои карты, которые были в его руках. Путин перегнул палку и не рассчитал, что действительно, судя по всему, Трамп разъярен и это будет иметь последствия.

Политолог отметила, что надо понимать, что сейчас желание Трампа поддерживать наше государство связано не с тем, что он неожиданно осознал, что Украина прекрасна, что она должна быть суверенной, что у нее хотят забрать территорию и по ее мирному населению стреляют.

Лидер Штатов начал помогать и это связано с его желанием заключать соглашения, торговать, в том числе с Россией, но как это делать, если она постоянно ведет войну? С Европой тоже сложно это получается, ведь она не имеет возможности планировать закупки с США, потому что непонятно, как ситуация вокруг войны в Украине будет развиваться дальше. Вот именно в этом, по мнению Филиппенко, кроется раздражение Трампа.

"Мы стали свидетелями довольно неожиданной ситуации. Казалось, что это осознание реальности придет к Трампу через определенных людей в его администрации, или же оно не придет вообще. Но сейчас мы видим, что Трамп понимает, что его просто обманывают, это Путин делает без конца", – озвучила политолог.

Глава Кремля, как добавила Филиппенко, этим занимался всегда и со всеми мировыми лидерами. Трамп все это наблюдает и ему это уже начинает надоедать.

Военная помощь: Трамп настроен серьезно

Идея предоставить Украине новый пакет военной помощи из запасов США на 300 миллионов долларов станет серьезным шагом со стороны администрации американского президента. Но, как заметила Филиппенко, интересно обратить внимание на то, каким образом Трамп считает, что эти деньги будут возвращены США. Она предположила, что его следующее заявление в качестве дополнения было адресовано не Европе или НАТО, а своим избирателям.

"Он озвучил, что США поставят оружие НАТО, а Альянс заплатит за него на 100% и дальше пришлет Украине. Этой формулой Трамп показывает, что он не тратит на это деньги американцев. Это была попытка объяснить своим избирателям-республиканцам и тем, кто выступает против выделения дополнительных пакетов помощи Украине, что деньги никуда из бюджета США не денутся", – озвучила политолог.

Вот это, по ее мнению, свидетельствует о том, что Трамп действительно изменил свою позицию и серьезно настроен. Потому что если бы он сказал только о том, что выделит для Украины помощь на 300 миллионов, тогда можно было бы подумать, что он так пытается напугать Путина, заставить его сесть за стол переговоров. Однако второе его заявление о том, что Штатам за это оружие для Украины заплатит НАТО, точно направлено не на Путина, а на американцев.