Общий оборонный бюджет составляет 925 миллиардов долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В Сенате США одобрили оборонный бюджет с 500 миллионов долларов для Украины

Проект Закона об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA), который определяет уровень финансирования Вооруженных сил США, поддержали 26 членов комитета, против выступил только 1.

В документе заложено финансирование на оборону в размере 925 миллиардов долларов. Из этой суммы 878,7 миллиарда предусмотрено для Пентагона, а 35,2 миллиарда – для Министерства энергетики.

Законопроект также содержит положение о продлении Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028 года. Ее финансирование увеличивают с 300 миллионов долларов в 2025 финансовом году до 500 миллионов долларов в 2026-м.

Пока неизвестно, останется ли эта норма в финальном варианте NDAA, который должны утвердить Сенат, Палата представителей и президент Дональд Трамп.